Впереди испытания: когда появится вакцина для детей

Пандемия «поставила человечество на колени»

— К 19 июля в мире выявлены 14 431 540 пациентов с COVID-19. Вылечились от 8 621 411 человек, умерли — 604 984. Суточный прирост новых случаев составил почти 260 тысяч человек — этот показатель стал максимумом заболеваемости за все время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне.

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— В России зафиксировано 771 546 случаев коронавируса нового типа. Выздоровели 550 344 человека, 2 342 — скончались от болезни. За последние сутки в стране число тех, у кого выявили коронавирусную инфекцию, выросло на 6 109. В «первой пятерке» по приросту заболеваемости за день — Москва (591 человек), Свердловская область (245), Ханты-Мансийский автономный округ (237), Нижегородская область (218) и Санкт-Петербург (202).

— Новая коронавирусная инфекция «поставила человечество на колени», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он добавил, что пандемия указала на слабые места систем здравоохранения и социальной защиты, а также на структурное неравенство различных государств. Кроме того, пандемия вызвала самую сильную рецессию экономики со времен Второй мировой войны, подчеркнул генсек.

Вторая волна будет менее мощной

— Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что День города в Москве должен состояться «по расписанию», то есть в начале сентября. По его словам, все запланированные мероприятия должны пройти, даже несмотря на коронавирус.

— Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода. Это произойдет только после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект», — заявил он.

— По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, этой осенью, как и всегда, будет наблюдаться рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусной. Однако к этому времени у многих уже появится иммунитет к COVID-19, убежден медик. «Поэтому мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — утверждает он.

В США коронавирус распространяют преднамеренно

— Новая вспышка COVID-19 зарегистрирована на западе Китая. За минувшие сутки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны выявили 16 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в китайском национальном комитете здравоохранения.

— В штате Техас в США коронавирус нового типа обнаружен у 85 младенцев, заявила директор общественного здравоохранения округа Нуэсес Аннетт Родригес. «У этих детей еще не было первых дней рождения», — посетовала она.

— За последнее время правоохранительные органы Флориды получили более 600 жалоб на шум от «коронавирусных вечеринок». Полицейские подозревают местных бандитов в специальной организации мероприятий ради распространения инфекции в США.