«Крушили все»: почему в России бастуют строители

«Зарплата! Деньги за весну!»

В Санкт-Петербурге сотни строителей небоскреба общественно-делового комплекса «Лахта Центр» устроили забастовку – они требуют погасить их долги по зарплате. По данным издания 47News, в протесте участвуют по меньшей мере 500 человек — в основном это граждане Средней Азии, приехавшие на заработки.

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В ролике, который опубликовало 47News, бунтующие скандируют: «Зарплата! Деньги за весну!». При этом немногочисленные полицейские стоят в стороне и не разгоняют акцию протеста, несмотря на то, что по всему строительному городку расклеены объявления о запрете массовых мероприятий.

Известно, что генподрядчиком «Лахта Центра», который сам принадлежит «Газпрому», является турецкая компания Renaissance Construction, входящая в строительный холдинг Renaissance. Ее руководители заявили изданию «Фонтанка», что все выплаты рабочим уже были произведены. Кроме того, у организации нет долгов и по другим социальным обязательствам, уверяют в холдинге.

«Мы неукоснительно соблюдаем требования Трудового кодекса, ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан», «О правовом положении иностранных граждан» и других нормативных актов»,

— подчеркнули в Renaissance Construction. В компании добавили, что строители «выдвинули требования за пределами трудовых договоров».

«Рабочие на «Лахте» получают всю причитающуюся им зарплату, но между ними и руководством существуют давние разногласия. Renaissance оплачивает им компактное проживание, патенты, питание, полное официальное оформление и соцпакет, за счет этого сами зарплаты могут быть чуть меньше», — также пояснил информированный источник изданию «Фонтанка».

Вместе с тем 47News сообщило, что в сети распространилась информация о массовых сокращениях персонала в Renaissance Construction, чем многие рабочие также недовольны. В самой компании заявили, что речь идет не о сокращениях — дело в том, что строительство «Лахта Центра» почти завершилось, а значит и разрыв контрактов с некоторыми сотрудниками логичен.

Место протестов строителей посетили глава Renaissance Construction Андрей Власенко и также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Алишер Бабаев.

Согласно данным «Фонтанки», в феврале 2020 года рабочие «Лахта Центра» уже бастовали, требуя зарплат. В этот же раз, по мнению источника издания, протесты стали масштабнее, что может быть связано с беспорядками, происходящими на строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области (АГПЗ), который также принадлежит «Газпрому».

«Все крушили, даже лампочки выбили»

13 июля 2020 года строители АГПЗ устроили настоящий погром – инцидент произошел из-за финансовых претензий сотрудников к руководству подрядной организации Renaissance Heavy Industries, также входящей в турецкий холдинг Renaissance.

«Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками Renaissance Heavy Industries и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения», — заявили в пресс-службе завода.

По данным АГПЗ, всего в протестной акции участвовали около 300 человек. Там также подчеркнули, что в результате бунта Renaissance Heavy Industries был нанесен материальный ущерб.

В сеть попали видеокадры, на которых видно, как люди в оранжевой форме крушат все, что попадается им на пути.

«Вот так вот прошли рабочие. Они все крушили, даже лампочки выбили. Просто все переворачивали»,

— слышны комментарии свидетеля происходящего на одном из роликов. Кроме того, на видео зафиксированы даже перевернутые машины.

Как сообщил Telegram-канал Baza, на протяжении трех месяцев строителям не выплачивалась зарплата. Портал Vesti.ru пояснил, что такая задержка произошла из-за наступившего режима самоизоляции. Кроме того, издание сообщило, что рабочие также требовали повышения выплат.

В то же время в пресс-службе АГПЗ заявили, что подрядная организация «своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в массовых беспорядках». Об этом сообщили в областном управлении Амурской области. При этом в СК организовали доследственную проверку невыплаты работникам подрядчика зарплаты.

Деньги за сверхурочную работу не выплачены

Тем временем протесты проходят и в московском аэропорту «Шереметьево» — 17 июля там вышли на забастовку строители взлетно-посадочной полосы №1. Они требуют выплатить обещанные деньги за сверхурочную работу.

«Инцидент на строительной площадке является исключительно внутренним делом компании «Энергострой», – объяснили в пресс-службе аэропорта.

Подчеркнем, что данная компания также принадлежит нидерландским структурам турецкого холдинга Renaissance.

Согласно информации Telegram-канала Baza, в забастовке участвуют более сотни рабочих. Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, на место протестной акции прибыл руководитель Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Также по факту конфликта организована проверка – при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета тоже начало проверку по факту невыплаты работникам. Ход мероприятия контролирует исполняющий обязанности руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«Проделки подрядных организаций»

Несмотря на то, что компания Renaissance во всех случаях заверяет, что рабочие-мигранты получают все выплаты точно в срок, юрист, партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева считает, что протесты безосновательными быть не могут.

«Если бы у мигрантов не было претензий к своему руководству относительно выплат, вряд ли они бы вышли протестовать, тем более в таком количестве. Работникам всегда выгоднее работать, если заработная плата выплачивается в полном объеме вовремя, чем участвовать в необоснованных забастовках и требовать то, что им не полагается», — сказала она «Газете.Ru».

Ее слова подтвердил и председатель комиссии по юридической безопасности МОО Ассоциации юристов России Алексей Гавришев. «Есть большие сомнения, что рабочие бастуют безосновательно, так как вряд ли какая-либо другая причина, кроме невыплаты заслуженных денег, которая могла стать стимулом для их выхода на забастовку», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Гавришев подчеркнул, что невыплаты зарплат строителям зачастую являются «проделками именно подрядных организаций», при том, что заказчик строительства – «Газпром» — свои обязательства может выполнять в срок. «А вот подрядчики могут присвоить деньги себе и не выплатить зарплаты рабочим», — пояснил юрист.

Как сообщила «Газете.Ru» Даханаго Нагоева, мигрантам-работникам можно порекомендовать обратиться с письменными требованиями к работодателям, а также направить соответствующие заявления в трудовую инспекцию и прокуратуру с просьбой защитить права и законные интересы работников – напомним, что в данных ведомствах уже начали проверку по факту протестов в Москве.

«Если такие действия не возымеют результата, то необходимо обратиться в суд с иском. Для защиты трудовых прав большого количества работников возможно применение группового иска», — заключила собеседница «Газеты.Ru».