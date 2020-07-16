Генерал без фамилии: как СВР навела ФСБ на Сафронова

Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну. Об этом заявил адвокат Иван Павлов, передает ТАСС.

«Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии», – отметил защитник Сафронова.

В четверг, 16 июля, Мосгорсуд начинает рассмотрение жалобы на арест Ивана Сафронова. Обвиняемый доставлен в суд, заседание будет проходить в закрытом от журналистов и публики режиме.

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Неделей ранее глава СВР Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию вокруг задержания советника главы Роскосмоса и указал на три «ключевых момента». Он напомнил о высоком уровне профессионализма сотрудников российской внешней разведки и заверил, что задержание Сафронова «ни в коем случае не связано» с его профессиональной деятельностью журналиста.

«И третье — я никому не советую оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд. Тем более, что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения», — заключил он.

Помимо этого Нарышкин не подтвердил, но и не опроверг информацию издания «Коммерсантъ» о том, что возглавляемое им ведомство могло передать ФСБ материалы по делу Сафронова. Глава СВР лишь отметил, что его ведомство и ФСБ «всегда активно сотрудничают».

Сафронов был задержан 7 июля по обвинению в госизмене, по соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ утверждает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. Его обвинили в передаче спецслужбам Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке.

Следствие считает, что конечным получателем переданных Чехии сведений были Соединенные Штаты Америки. «Иван категорически связывает это [уголовное дело] со своей профессиональной, журналистской деятельностью»,

— подчеркнул в разговоре с репортерами адвокат журналиста Иван Павлов. По его словам, в деле есть семь томов, «прошитых и пронумерованных, с корками», а события дела охватывают восемь лет — за Сафроновым следили «очень долго», с 2012 года. Тогда, по версии следствия, журналист и был якобы завербован чешскими спецслужбами, добавил Павлов.

7 июля у здания ФСБ на пикетах в поддержку бывшего журналиста задержали около 20 человек. 13 июля у здания СИЗО «Лефортово» в Москве взяли под стражу по меньшей мере 11 журналистов, которые пришли поддержать Сафронова.

Свою вину Иван Сафронов не признает. При этом, по словам его адвоката, он собирается сотрудничать со следствием. По словам Ивана Павлова, он и его подзащитный не станут отказываться от конструктивного взаимодействия со своими процессуальными оппонентами ради установления истины. Адвокат также подчеркнул, что экспертиза ФСБ не нашла в статьях Сафронова сведений, содержащих гостайну.

14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

«Безусловно, он осведомлен об этом деле», — ответил Песков на вопрос, знает ли Путин об этой ситуации.

Ранее Песков также заявил, что «в последние месяцы» Иван Сафронов уже не был журналистом. «Мы знаем, что [он] перешел на другую работу. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены, мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они работу выполняют очень качественно», — сообщил представитель Кремля.