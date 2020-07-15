«Могут не заметить»: почему ошибаются тесты на COVID-19

В ближайшее время вакцины ждать не стоит

— К 16 июля в мире зафиксировано 13 696 813 случаев заражения коронавирусом нового типа. 8 155 765 заболевших выздоровели, 586 887 пациентов с COVID-19 скончались.

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— В России за всю пандемию выявлено 746 369 человек с инфекцией. Вылечились от нее 523 249 человек, умерли — 11 770.

— Не стоит ожидать, что вакцина от коронавируса появится в самое ближайшее время: необходимо сначала убедиться в том, что она безопасна и эффективна, сообщила старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Катрин Смолвуд. «Пока мы не сможем сказать, что эта вакцина и безопасна, и эффективна, мы должны будем работать с применением тех инструментов, которые у нас сейчас есть», — отметила она.

Откуда в России более 100 образцов коронавируса

— Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров возобновится в Московской области с 16 июля, хотя изначально планировалось открыть заведения 25-го. Соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.

— Препарат от COVID-19 «Коронавир» будет доставлен в российские больницы, сообщили в пресс-службе производителя «Р-Фарм». «Семь тысяч триста семьдесят четыре упаковки промаркированного препарата «Коронавир» вышли в гражданский оборот с ярославского завода «Р-Фарм», — рассказали в компании.

— Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН Александр Бутенко назвал нормальной практикой то, что в России выделили более 100 образцов коронавируса. По его словам, специалистам еще предстоит определить, все ли из выявленных штаммов представляют собой вариации COVID-19 или же некоторые из них — это другие коронавирусы.

— Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител. Иногда все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — заявила Попович.

Президент Бразилии не может вылечиться от коронавируса

— Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о положительном результате своего повторного теста на новый коронавирус SARS-CoV-2. Ранее он заявлял, что устал болеть дома и рассчитывает вернуться к работе на этой неделе в случае выздоровления.

— За последние сутки в Израиле подтверждены 1 688 новых случаев заражения, количество тяжелых больных достигло 179. Об абсолютном антирекорде сообщает EA Daily со ссылкой на отчет Национального центра информации и знаний о коронавирусе при Разведывательном управлении Армии обороны Израиля.