«Огромные деньги»: за что задержали топ-менеджера «Почты России»

В отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что подозреваемому инкриминируется статья о превышении должностных полномочий.

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«Следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом Москвы 15 июля об избрании Емельченкову меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказал радиостанции Business FM источник в правоохранительных органах.

Как пишет интернет-издание TAdviser, мужчину задержали по подозрению в картельном сговоре. По данным источника портала CNews, дело против Емельченкова может быть связано с разбирательством 2017 года. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о виновности в картельном сговоре поставщиков компьютеров для Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

Ряд компаний – «Производственная компания Аквариус», «Национальная компьютерная корпорация», «Бизнес компьютерс групп», «Супервэйв групп» и «АМИ-НЕТВОРК» – при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС договорились не вести конкурентной борьбы, в результате чего стоимость контракта оказалась завышенной. Сейчас же, как уточнил источник CNews, следователи могли использовать обнаруженную тогда информацию против Емельченкова.

Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены, — «Газета.Ru») на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard.

«Тема IT быстроразвивающаяся, но до сих пор остается одной из самых коррупционных. Деньги огромные, результат виртуальный. Этим пользуются мошенники и не только, это достаточно большой сектор коррупционного рынка.

Наши специалисты смотрели несколько проектов, которые были реализованы «Почтой России», и там очень много вопросов. Думаю, история стала доступна для правоохранителей, и они сделали соответствующие выводы»,

– рассказал радио Sputnik председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов.

Напомним, что Сергей Емельченков последние семь лет работал в «Почте России» — он полностью обновил инфраструктуру компании и повысил ее эффективность. В 2017 года за это получил профессиональную премию Менеджер года. Ранее же он занимал высокие посты в организациях «Ренова-Финанс» и «КЭС-Энергосбыт».

Между тем помимо Емельченкова задержали и его бизнес-партнера — владельца «Национальной компьютерной корпорации» Александра Калинина, а также его сына, которого позже отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, обыски прошли и в ряде других IT-компаний — Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», «Maykor» и «Софтлайн». При этом в «Инфосистемах Джет» изданию РБК заявили, что не знают, из-за чего проводились следственные мероприятия.

По словам информированного собеседника телеканала «360», «Почта России» взаимодействует с сотрудниками правоохранительных органов в расследовании всех деталей произошедшего.

Как считает Кирилл Кабанов, на самой компании данный инцидент практически никак не скажется.

«Если и повлияет, то в лучшую сторону – чем меньше денег тратится на воровство, тем больше уходит в реальную экономику. Не все системы, которые разработаны «Почтой России», эффективны, может быть, пересмотрят все, что было сделано за этот период»,

— отметил он.

Ранее, в 2019 году, в центре судебных разбирательств по делу о картельном сговоре оказался Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина – одно из крупнейших хирургических центров Минздрава. Тогда областное управление ФСБ задержало директора центра академика Александра Караськова и его заместителя – члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова.

После нескольких месяцев в СИЗО подозреваемых отпустили под домашний арест. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. По данным спецслужб, при госзакупках функционеры могли похитить более миллиарда рублей.

Также выяснилось, что вокруг клиники им. Мешалкина сформировалась целая сеть поставщиков, которые за десять лет сумели получить госконтракты на 45 млрд рублей. Известно, что данные компании принадлежат людям, занимающим должности менеджеров в структурах госкорпорации «Ростех». Тем не менее, как сообщает издание «Тайга.инфо», руководителей данных организаций к ответственности не привлекли.