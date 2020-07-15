Прогнал медиков: кабардинец до смерти забил 28-летнюю супругу

В Кабардино-Балкарии местного жителя оставили под домашним арестом после того, как он до смерти избил 28-летнюю супругу — на протяжении месяца следствие оспаривало решение суда, считая, что мужчина должен находиться в СИЗО. Однако в итоге суд вновь отклонил ходатайство об изменении меры пресечения. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Реклама

По данным ведомства, инцидент произошел 30 мая 2020 года в городе Чегеме. В тот день девушка ушла забрать заказ по работе, однако супруг догнал ее на такси. После этого между парой произошла ссора на почве ревности — мужчина сильно избил жену. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, досталось и таксисту, который попытался заступиться за женщину.

«Приревновал, обвинив в измене, избил. Дома продолжил начатое, забив до полусмерти», — рассказала изданию «КП-Северный Кавказ» одна из сестер жертвы.

Девушка потеряла сознание — родственники вызвали ей скорую помощь, однако медики не смогли госпитализировать пострадавшую, поскольку супруг написал письменный отказ. «К приезду «Скорой» она лежала без сознания. Врач вколола «реланиум» и уехала. Так она пролежала дома 12 часов. Утром свекровь вызвала скорую еще раз. Ее переодели, отмыли от крови и передали врачам», — уточнила младшая сестра женщины.

К приезду второй бригады медиков девушка уже находилась в коме — врачи диагностировали ей кровоизлияние в мозг. При этом свекровь скрыла от родственников, что произошло с невесткой. Она заявила им, что у женщины якобы произошел инсульт.

«В 9 часов утра 8 июня она умерла. На следующий день ее мужа арестовали, но через 3 дня отпустили, ссылаясь на отсутствие доказательств вины. На ее теле были многочисленные синяки, пальчики на руке сломаны, а вскрытие показало закрытую черепно-мозговую травму и смещение мозга. Спрашивается, почему он на свободе?», — возмутилась семья погибшей в разговоре с kp.ru.

Следователи продолжают добиваться ареста мужчины, поскольку считают, что на свободе он может угрожать свидетелям.

«По статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» в отношении супруга заведено уголовное дело. Мы его и задерживали, и ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд не пошел навстречу. Решение оспариваем в Верховном суде республики. Мы настаиваем на лишении свободы», — заявил «КП» майор юстиции Мурат Багов.

Известно, что пара проживала вместе на протяжении 10 лет — у них двое малолетних детей. При этом, по словам родственников погибшей, семья супруга даже не явилась на похороны невестки.

«Пришел только свекор, который привез детей попрощаться с мамой. А в суде он постоянно падал в обмороки и отказывался что-то говорить», — рассказала сестра девушки.

Между тем ранее похожая история произошла и в Москве. По данным СМИ, 21 сентября 2019 года пьяный мужчина избил гражданскую супругу после того, как та заявила, что собирается уйти от него.

Соседи, услышав шум, вызвали полицию — его забрали в участок, где с ним провели воспитательную беседу, а затем отпустили. После этого он вернулся в квартиру, выломал входную дверь и набросился на жену. Та пыталась спрятаться от него на балконе, но он выломал ручку и выбил дверь.

Знакомы пары вновь вызвали полицию, однако правоохранители не приехали. В итоге от полученных увечий женщина скончалась.

Как писала газета «МК», пара прожила вместе четыре года. Женщина встретила мужчину спустя несколько лет после смерти первого мужа. Однако вскоре после начала совместной жизни гражданский супруг начал ревновать ее ко всем, даже к родственникам — при каждой ссоре он сильно избивал сожительницу.

Дело уже передано в суд. Параллельно расследуется дело по статье «Халатность» в отношении дежурного полицейского, который не смог предотвратить трагедию.