Мониторим ситуацию: Россия скоро откроет границу с Белоруссией

Транспортное сообщение между Россией и Белоруссией возобновится в ближайшие дни — сообщил зампредседателя белорусского правительства Роман Головченко по итогам встречи в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

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По словам представителя Белоруссии, точный срок сторонами пока не назван, передает РИА «Новости».

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки», — подчеркнул Головченко.

Стоит отметить, что с начала распространения пандемии коронавируса грузовой транспорт продолжал перевозить товары первой необходимости между двумя странами без ограничений.

Сообщение между странами было ограничено Москвой с 16 марта. Белоруссия запретов на въезд не вводила, но обязывала прибывающих из тех стран, где наблюдались сильные вспышки коронавируса, проходить тестирование и двухнедельную изоляцию.

Россия с 15 июля отменяет обязательную двухнедельную изоляцию, введенную из-за пандемии коронавируса COVID-19, для тех, кто приезжает из-за границы, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всем россиянам нужно будет или предъявить результаты теста на коронавирус или сдать его дома в течение трех дней после прибытия. Иностранцы же должны иметь справку с отрицательным тестом на коронавирус, сданным не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию.

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля. Правительство страны обозначило ряд условий для гостей, главное из которых — наличие отрицательных тестов на коронавирус.

Россия вошла в число государств так называемой «желтой» зоны, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила возобновить авиасообщение с другими странами 15 июля. Дискуссии об этом ведут также Минтранс и Росавиация.

По ее словам, правительство в синергии с эпидемиологами выработало критерии для возобновления авиасообщение, главным из которых является принцип взаимности. Чиновница указала, что в России на 100 тысяч населения приходится 40 случаев COVID-19, а среднесуточный прирост не превышает 1%.

Со своей стороны, Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами — соответствующее письмо ведомство направило в Минтранс и Росавиацию.

В список государств, в отношении которых была «проведена оценка эпидемиологической ситуации», вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Также известно, что восемь стран готовы принять российских туристов, сообщила во время онлайн-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты», — сообщила она.

По ее словам, были взяты «те страны, которые являются, безусловно, туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке».

Ломидзе подчеркнула, что для посещения многих из этих стран необходимо при себе иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную за определенное количество часов до пересечения границы. Помимо этого во всех этих странах при пересечении границы у туристов будут измерять температуру.

«Это все было бы возможно при условии, если бы могли туда долететь, но эти страны готовы принимать наших туристов уже сейчас», — отметила она.

Исполнительный директор ассоциации также добавила, что через два дня станет ясно, возобновит ли Абхазия прием туристов из России. Ожидается, что к концу июля Испания обновит списки стран, откуда она будет готова принимать туристов. В течение одного-двух дней должна обновить свои списки и Италия, заверила Ломидзе.

В понедельник, 13 июля, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подняли тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обменялись мнениями по поводу «перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации». Отмечается, что Путин выразил признательность Эрдогану в связи с готовностью турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с COVID-19.