«Ребята стрессуют»: как пандемия изменила детские лагеря

Уже более 700 тыс. детей приехали в оздоровительные лагеря в 32 регионах России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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«Работа организаций отдыха и оздоровления летом 2020 года предусмотрена в 53 субъектах РФ. В настоящее время оздоровительная кампания начата в 32 субъектах РФ», — говорится в заявлении ведомства.

При этом еще в 13 субъектах летние оздоровительные учреждения откроются с 15 июля, а в восьми регионах — с 1 августа. «Сейчас отдых детей осуществляется в 2 137 лагерях, в которых отдыхает 709 452 ребенка», — подчеркнули в ведомстве.

Там заверили, что все загородные лагеря работают в закрытом режиме, везде присутствуют медики и повара, обеспеченные средствами индивидуальной защиты. Кроме того, все сотрудники при поступлении на работу сдают анализ на коронавирус — детей же проверяют на наличие инфекции при заезде.

Тем не менее, несмотря на заявления Роспотребнадзора о соблюдении всех санитарных правил, 14 июля стало известно о том, что в кировском детском лагере «Юность» зафиксировали вспышку COVID-19. Об этом сообщили администраторы официального паблика учреждения в соцсети «Вконтакте».

Как рассказали родители отдыхающих в лагере детей газете «Московский комсомолец», ребятам сделали тесты на коронавирус — положительный результаты зафиксировали у нескольких из них. Сообщается, что у всех детей заболевание протекает в легкой форме без осложнений – их поместили на карантин до 26 июля.

При этом отдыхающим все так же позволяют гулять, а вожатые продолжают устраивать для них развлекательные кружки и семинары – только теперь в лагере запретили всякое взаимодействие между отрядами.

Как рассказала «Газете.Ru» вожатая лагеря одного из южных регионов России Мария, особых изменений в лагере не произошло. Хотя детям и работникам ежедневно измеряют температуру, массовые мероприятия проходят в прежнем режиме.

«Да, рекомендовали держать дистанцию полтора метра, и мы, конечно, очень стараемся это делать. Например, в зрительном зале перекрываем некоторые ряды. Но без массовых мероприятий все как обычно – отрядные кружки, коллективно-творческое дело, прогулки»,

— отметила девушка.

Санитарным нормам строго придерживаются и в лагере «Лесная сказка» в городе Верхняя Салда Свердловской области. «Правила выполняются на все 100%, но честно скажу, в таких условиях работать очень трудно. В этом году мы с детьми круглые сутки. Да, смены сократились – теперь они длятся не 30 дней, а две недели. Но за все это время только два выходных, хотя и это, конечно, радует – можно отоспаться и провести день без отряда», — рассказала «Газете.Ru» вожатая «Лесной сказки».

Она добавила, что все массовые мероприятия проходят на улице. «Погода позволяет, но на самом деле при такой жаре хотелось бы находиться в прохладном месте. Приходится как-то выживать. Таскаем с собой воду, чтобы дети чувствовали себя комфортно», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

В случае дождя мероприятия все равно приходится переносить в закрытое помещение, но тогда стулья для отдыхающих вожатые расставляют в полутора метрах друг от друга, что «довольно неудобно».

«И, конечно, мы страдаем от того, что нам запрещено выезжать из лагеря. Если зашел за территорию – ты уволен. Получать никакие передачки тоже нельзя. Всю еду на две недели мы тащили с собой»,

— рассказала вожатая.

Она упомянула, что детям тоже приходится не сладко, ведь им запретили видеться с родными. «Ребята жестко стрессуют из-за того, что к ним не приезжают, скучают по родителям», — пояснила девушка. Она отметила, что в ее отряде под конец смены осталось 10 человек. «И то сегодня еще приедут и заберут нескольких, потому что они уже не могут терпеть и хотят уехать домой», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

По словам вожатой, возраст отдыхающих в лагерях увеличился, потому что маленькие дети «даже две недели в таких условиях не могли бы выдержать».

Вожатая крымского лагеря «Дельфин» Екатерина Соколова также подтвердила, что требования к пребыванию в детских лагерях в этом году жесткие. «Проведение всей лагерной смены кардинально изменилось. У нас отменены все общелагерные и общедружинные мероприятия, мы проводим только отрядные дела. Даже дискотеки проходят по отрядам — везде играет музыка, и отряды танцуют отдельно друг от друга», — рассказала девушка, подчеркнув, что все сотрудники постоянно проходят медосмотр.

Кроме того, в палатах дети живут только по двое, в столовых также за один стол садятся только два человека, добавила вожатая.

«Правила строго соблюдаются, конечно, очень тяжело вожатым, но деваться некуда. Это строгие реалии современной̆ жизни», — заключила в разговоре с «Газетой.Ru» Соколова.

Тем не менее, как сообщила «Газете.Ru» вожатая санатория «Ейск» Краснодарского края Татьяна, сотрудники лагерей пытаются сделать все, что в их силах, чтобы детям было максимально комфортно. «Для ребят однотипное расписание давно приелось. Поездки и экскурсии запрещены – наш путь во время прогулки составляешь лишь поход от спального корпуса до столовой. Поэтому мы проводим отрядные дела с готовым результатом — рисунки на камнях, рисунки для родителей, выставки или фотосессии в корпусах», — поделилась девушка.