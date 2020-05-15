Никаких бесед: назван еще один способ заражения COVID-19

При обычном разговоре у больного COVID-19 выделяются микрокапли с коронавирусом, которые могут задерживаться в воздухе от 8 до 14 минут, заявили исследователи Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек США и Университета Пенсильвании.

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Ранее же сообщалось, что дыхательные капли падают на землю в пределах нескольких сантиметров от человека, поэтому заразиться можно, только если больной человек кашляет или чихает. Также было известно, что инфекция может передаваться при очень близком контакте или через различные поверхности – дверные ручки или поручни в общественном транспорте.

Так, эксперименты уже показывали, что кашель или чихание могут привести к смешению воздуха со слюной или слизью. Например, согласно более ранним исследованиям Университета Пенсильвании, во время кашля может возникать около 3000 дыхательных капель с вирусом, в то время как чихание может и вовсе увеличить их число до 40 000.

«Однако наши наблюдения подтверждают, что существует значительная вероятность того, что и обычная речь вызывает передачу вируса по воздуху»,

— сообщили авторы исследования изданию «Записки Национальной академии наук».

По их мнению, данное открытие объясняет, почему вспышки так часто происходят именно в замкнутых помещениях — таких, как больницы, дома престарелых и круизные лайнеры.

Чтобы увидеть, какова вероятность заражения COVID-19 во время простого разговора, ученые попросили добровольцев несколько раз повторить слова «будьте здоровы» в картонную коробку, внутреннюю часть которой осветили зелеными лазерами, помогающими отследить количество производимых волонтерами капель.

Так, лазерное сканирование показало, что во время разговора было произведено около 2600 дыхательных капель в секунду, что является достаточным количеством для распространения вируса.

Также на основе предыдущих исследований медики обнаружили, что, говоря громче, человек в еще большем объеме воспроизводит более крупные капли, из-за чего риски заразиться увеличиваются.

«Это значит, что если два человека стоят и разговаривают без масок и через пять минут в закрытом помещении в этом месте пройдет третий, то он действительно может получить какое-то количество вируса»,

— объяснила врач-инфекционист Екатерина Степанова «Газете.Ru»

Тем не менее в данном случае риск заразиться не столь высок, потому что небольшая доза коронавируса, попавшего в организм к здоровому человеку, может и не вызвать само заболевание.

Слова Степановой подтвердил и вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев. «Конечно, может заразиться и простой прохожий. Это все тот же воздушно-капельный путь. Неважно, чихнул ли человек и это быстро передалось другому или же коронавирус немного повисел в воздухе, а второй человек просто вдохнул», — сказал медик «Газете.Ru».

При этом, по его словам, на улице шанс заражения значительно снижается. «Ветер очень сильно разбавляет вирус. К тому же дыхательные капли в таком случае намного быстрее высыхают, и коронавирус деактивируется. Вероятность того, что его занесет ветром, чисто теоритически есть, но она очень низка», — пояснил вирусолог.

Для того чтобы избежать заражения, отказываться от разговоров и личного контакта не нужно, однако во время общения стоит использовать маски, подчеркнула Степанова. Такая мера не даст каплям с коронавирусом распространиться.

«Также необходимо соблюдать дистанцию — чем больше она, тем лучше. Например, для гриппа определили точную дистанцию 180 см, примерно столько же нужно и в случае COVID-19», — заключил Ларичев.