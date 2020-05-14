«Лето с COVID-19»: сколько еще продлится пандемия в России

Пандемия наносит удар по психике

— К 15 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло отметки в 4 527 029. Умерли от болезни 303 413 человек, выздоровели – 1 705 804.

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— В России коронавирусная инфекция подтвердилась у 252 245 граждан, при этом 53 530 пациентов выздоровели.

— Всемирная организация здравоохранения и ООН предупреждают, что пандемия наносит вред психическому здоровью людей, и призывают правительства разных стран уделить серьезное внимание психологической помощи. Кроме того, специалисты ВОЗ считают, что для полного контроля над распространением коронавируса человечеству понадобится не менее пяти лет.

Остановили рост

— В результате коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Москве скончались еще 68 пациентов, об этом сообщил оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19. За все время в столице умерли уже 1 358 человек с диагнозом COVID-19.

— В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, утверждает глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Она отметила, что последние 11 дней медики фиксируют лишь незначительный прирост новых случаев.

— Тем не менее, эпидемия коронавируса в России может продлиться все лето, заявил главный внештатный инфекционист управделами президента Георгий Сапронов.

«Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью»,

— считает медик.

— В Москве власти с 15 мая начнут программу массового тестирования населения на коронавирус. Вначале каждые несколько дней на сдачу анализов будут приглашать около 70 тыс. горожан. Их будут отбирать случайным образом с учетом района проживания и возраста.

— Начало сдачи ЕГЭ в связи с пандемией коронавируса могут перенести на 19 июня или позже, предположил Рособрнадзор. При этом для получения аттестатов об окончании школы выпускникам не нужно будет обязательно сдавать ЕГЭ — они понадобятся только тем, кто решит поступать в вузы. ОГЭ для выпускников девятых классов решено отменить.

— Магазины получат право не обслуживать посетителей без масок, следует из рекомендаций Минпромторга. Росавиация также планирует обязать носить перчатки и маски всех авиапассажиров.

— В связи с пандемией правительство Москвы еще в марте приобрело ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, об этом изданию «Ведомости» сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«При этом в систему здравоохранения мы отдаем 2 млн масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 млн, а 0,5 млн – метро», — подчеркнул он.

Китай отгородился от России

— Китайские власти обязали российских водителей проходить тесты на COVID-19 перед въездом в страну. Об этом местное правительство договорилось с Роспотребнадзором, так как ранее Китай полностью ограничил передвижение через пункты пропуска с Россией из-за угрозы нового попадания коронавируса в страну. Из-за этого на границе скопились очереди из фур, и российские дальнобойщики объявили забастовку.

— В Италии выздоровели более половины пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 222 104 человека, выписались уже 112 541 человек, в том числе 3502 за последние сутки.

— Тем временем в ресторане Бангкока используют плюшевых панд для дистанцирования. Игрушки рассаживают за столы, тем самым помогая гостям быстро найти свободное и «правильное» место, а также сохранять безопасное расстояние с другими клиентами.