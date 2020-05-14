Холод против COVID-19: погода разгонит москвичей по домам

Обещанное синоптиками жаркое лето все ближе, однако май на будущей неделе даже не намекнет на тепло. Москва вновь оказалась в центре циклонов, которые принесут похолодание, предупреждают метеорологи центра «Фобос».

В пятницу, 15 мая, москвичей ждет небольшой дождь, однако иногда появляющееся солнце прогреет днем воздух до +13…+15°С, ночью ожидается переменная облачность, без осадков — минимальная температура +2…+4°С

В этот день отмечается Международный день семей, который был учрежден ООН еще в 1993 году. Основной целью этого праздника является привлечение внимания к многочисленным проблемам в семьях. Так что если чувствуете, что в период самоизоляции проблемы с родными накопились или проявились, сейчас самое время поговорить об этом и выслушать других.

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В субботу, 16 мая, столица окажется на пути атмосферного фронта с северо-запада. Днем местами вновь заморосят дожди, однако вместе с тем в Москву придет и тепло. Днем можно выйти прогуляться с собакой — температура будет держаться на уровне +13…+15°С, по области +12…+17°С. Однако девушкам лучше собрать волосы, ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с. Также метеорологи предупреждают о понижении атмосферного давления до 745 мм рт. ст.

Ночью облачно с прояснениями, может пройти небольшой дождь. Температура +7…+9°С, по области +5…+10°С.

Впервые всероссийская акция «Ночь музеев — 2020» пройдет в субботу 16 мая в онлайн-формате. Организаторы подготовили более 20 трансляций и 300 виртуальных туров по музеям и галереям России.

Участниками акции стали выставочный зал «Манеж», Музей русского импрессионизма, московский музей космонавтики, Государственный центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Российский этнографический музей, Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова, Калининградский областной музей янтаря, Белгородский государственный историко-краеведческий музей и другие крупные музеи страны.

В воскресенье, 17 мая, погода вновь не сможет порадовать москвичей солнцем. Будет облачно, пройдут небольшие дожди, температура снизится до +11…+13°С, по области до +10…+15°С. Ночью будет +6…+8°С, +4…+9°С в Подмосковье.

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа — в этом году этот день выпал на 17 мая. Это делается, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился и символ движения против этой болезни — красная ленточка, приколотая к одежде.

Первый день будущей недели вновь принесет холод. В понедельник, 18 мая, пройдут небольшие дожди — и уходящий циклон оставит после себя холодные воздушные массы. Днем небо будет затянуто облаками, если собираетесь на улицу, то лучше прихватить зонт. Температура опустится до +7…+12°С, по области +9…+14°С.

Ночью облака останутся, однако осадки прекратятся. Столбик термометров снизится до +2…+4°С, а в Подмосковье до +1…+6°С.

В этот день отмечается день Балтийского флота ВМФ России — установлен приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации от 1996 года. Отмечается он в память о том, как 18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна.

Наконец, вторник, 19 мая, Москву и область накроет теплый сектор циклона — температура составит днем +12…+17°С, а ночью +3…+8°С, однако все рано останется ниже средних многолетних значений. Осадков тем не менее не ожидается.

19 мая— день рождения кубика Рубика. В 2020 году это изобретение празднует 46 годовщину. Идея создания кубика возникла у венгерского архитектора Эрно Рубика в 1974 году. Он тогда преподавал в академии Будапешта и никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для наглядности Рубик изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков. Почему бы в честь празднования во время самоизоляции не поразвивать мозг и мелкую моторику рук.

В среду, 20 мая, небо будет стоять совсем хмурым, так как в столицу придет циклон и принесет с собой плотные облака с дождями. Температура днем +8…+13°С, ночью +3…+8°С. Атмосферное давление сильно понизится, до 735 мм рт. ст.

20 мая отмечается Всемирный день пчел. Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года. Целью празднования стало повышение внимание к роли этих насекомых в вопросах опыления и повышения урожайности. С учетом плохой погоды, почему бы не заварить себе чашечку горячего чая и добавить туда немного меда — для повышения иммунитета.

В четверг, 21 мая, через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет заметное понижение температуры воздуха до +6…+11°С и дожди. В ночные и утренние часы может даже выпасть мокрый снег — столбики термометра опустятся до +1…+6°С.

21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается День полярника, установленный Указом Президента в 2013 году в знак признания заслуг людей этой редкой профессии. Дата праздника была выбрана неслучайно — 21 мая 1937 года начала свою работу первая научно исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1».

В пятницу, 22 мая, на погоду в столице окажет гребень холодного скандинавского антициклона. В столице и в Подмосковье будет преимущественно солнечно, но прохладно. Температура днем +7…+12°С, ночью +1…+6°С. Эта дата в Европе считается Днем соседа. Было бы неплохо сходить в гости, но лучше всего провести праздник дома и связаться с ними в Zoom. Или перестукиваться через стенку: главное — не ругаться.