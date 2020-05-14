«Высокая смертность»: какие болезни осложняют COVID-19

Пациентам с больными почками лучше запастись едой и лекарствами

В департаменте здравоохранения Москвы ранее уже сообщали, что коронавирус представляет особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой, а также болезнями сердца и легких. Сейчас же к числу хронических заболеваний, повышающих риск тяжелого течения COVID-19, добавились еще несколько патологий.

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Так, главный нефролог России Евгений Шилов заявил, что коронавирусная инфекция нередко может закончиться летальным исходом для людей с хроническим заболеванием почек (ХБП). Также, по его словам, такие пациенты наиболее уязвимы и для заражения COVID-19.

«Это связано с тем, что причиной ХБП являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19»,

— пояснил Шилов.

При этом наиболее подвержены рискам заразиться пациенты, получающие лечение диализом (процесс удаления избытка воды, растворенных веществ и токсинов из крови у людей — «Газета.Ru»), так как три раза в неделю им необходимо приезжать в стационар для проведения процедуры, уверен врач.

Эксперт сообщил, что в таком случае по прибытии в медучреждение необходимо надевать хирургическую маску и не снимать ее даже в течение сеанса диализа. «При чихании используйте одноразовые носовые платки и выбрасывайте их после каждого применения. Рекомендуется также проводить тщательную обработку санитайзерами», — отметил медик.

Пациентам с хроническими болезнями почек Шилов также посоветовал заранее запастись всем необходимым, чтобы минимизировать выход в общественные места. «При вспышке вируса в районе проживания необходимо приобрести здоровую, подходящую для выбранной диеты пищу, которой хватит на две-три недели, чистую воду и лекарства, чтобы не посещать места скопления людей», — пояснил врач.

В случае же если есть подозрение на заболевание COVID-19, об этом нужно сообщить в отделение диализа. «Там врачи решат, нужно ли проходить тест на COVID-19, и подготовятся к прибытию. Кроме того, пациент должен рассказать персоналу о повышенной температуре, кашле, чихании сразу же по прибытии в диализный центр», — подчеркнул нефролог.

Чем грозят заболевания желудочно-кишечного тракта

Опасны для больных коронавирусной инфекцией и хронические заболевания желудочно-кишечного трактата (ЖКТ), заявил гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Сергей Вялов порталу mk.ru. Резервов организма, истощенного такими патологиями, может попросту не хватить на борьбу с COVID-19.

«Кроме того, при нарушении всасывания, дефиците ферментов, хроническом панкреатите (воспаление поджелудочной железы. — «Газета.Ru»), нарушении проницаемости кишечника возникает недостаточность питания и микроэлементов.

Люди теряют вес и слабеют, потому что питательные вещества не перевариваются полностью или не всасываются в кишечнике. Такие больные тяжело переносят любые инфекции», — рассказал врач.

Помимо этого, при некоторых заболеваниях желудка — например, при язве или болезни Крона (воспаление желудочно-кишечного тракта, локализующееся почти во всех его отделах — «Газета.Ru») — у пациентов начинается анемия, что может усугубить дыхательную недостаточность, которая зачастую развивается при коронавирусе.

«Отдельно стоит сказать и о людях с аутоиммунными воспалениями. Проблемой является не столько аутоиммунное поражение кишечника, сколько лекарства от него. Часто используются глюкокортикоиды, цитостатики для подавления воспаления. Они «сажают» иммунитет и делают организм уязвимым перед COVID-19», — также сообщил Вялов.

Кроме того, при любых заболеваниях желудка и кишечника нарушается защитный барьер их слизистой оболочки, что может провести к более быстрому проникновению коронавируса в организм, считает эксперт.

«Помимо общих рекомендаций по снижению количества контактов и социальному дистанцированию, таким пациентам нужно полноценно питаться, а при необходимости – получать нутритивную поддержку (обеспечения питания с помощью ряда методов, отличных от обычного приема пищи — «Газета.Ru»), включая внутривенное питание», — посоветовал медик, добавив, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ по согласованию с врачом стоит отложить плановые медпроцедуры.

Вместе с тем следует использовать средства, способные восстановить естественные защитные механизмы слизистой ЖКТ, но не снижающие нормальный уровень желудочной кислотности, подчеркнул Вялов.

Генетические мутации осложняют COVID-19

Помимо приобретенных заболеваний риск заразиться COVID-19 повышают и наследственные патологии. Так, главный внештатный специалист по генетике Минздрава РФ Сергей Куцев сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», что пациенты с муковисцидозом (генетическое заболевание, приводящее к мутации большинства органов — «Газета.Ru») особенно подвержены коронавирусу.

По словам медика, муковисцидоз — одна из самых распространенных генетических болезней. Эксперт пояснил, что слизистый секрет в легких таких пациентов становится благотворной средой для размножения различных бактерий.

«Возбудители инфекций, безопасные для здорового человека, могут представлять серьезную угрозу для пациентов с муковисцидозом. В легких начинается хронический воспалительный процесс, развивается дыхательная недостаточность. Сегодня пациенты с муковисцидозом подвергаются особой опасности»,

— подчеркнул Куцев.

Он подчеркнул, что пациентам с данным заболеванием рекомендуется соблюдать строгий карантин, а также приостановить плановые обращения в медучреждения.