«Стремительность поражает»: врачей удивляет развитие COVID-19

За месяц 35 случаев нападения на врачей

— К 14 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло отметки в 4 429 884. Умерли от болезни 298 174 человека, выздоровели — 1 659 797.

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— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала свыше 35 случаев нападения на медицинских работников в связи с распространением COVID-19 за минувший апрель.

«Как может показаться кому-то, именно медработники, которые занимаются вопросами COVID-19, являются источниками опасности и угрозы. Мы зарегистрировали в апреле свыше 35 случаев достаточно серьезных нападений на людей или групп людей в 11 странах»,

— заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Миру нужно готовиться к еще более серьезной пандемии

— Врачей поражает, что COVID-19 может развиваться крайне стремительно. Как рассказал РИА «Новости» начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов, больные средней тяжести буквально за день могут превратиться в тяжелых. «Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке, — сказал он. — К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает», — добавил Сапронов.

— Вакцинация от COVID-19 в России может пойти по «военному пути», заявил академик РАН Сергей Колесников »Парламентской газете». В этом случае медики уже осенью 2020 года начнут прививать не все население, а лишь тех, кто работает в очагах инфекции, и людей, рискующих перенести болезнь тяжело. Если власти решатся использовать только «традиционный путь» вакцинации, то случится это не раньше конца года, так как для производства такого количества препаратов стране нужно наращивать мощности.

— В школах после их открытия отменят общие перемены, указано в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. «Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — сказано в документе.

— Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране. Точная дата проведения единого госэкзамена пока неизвестна. Минобрнауки, в свою очередь, одобряет проведение ЕГЭ дистанционно в условиях пандемии.

— После коронавируса случится еще более страшная пандемия, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. «Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы», — заявил доктор.

«Коллективного иммунитета нет»

— Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом COVID-19, следует из предварительных данных широкомасштабного исследования, опубликованного минздравом страны. «Исследование показывает, что 5% испанского населения имело контакт с вирусом, это немногим более двух миллионов человек», — пояснил министр здравоохранения Сальвадор Илья. «Коллективного иммунитета нет», — добавила директор национального центра эпидемиологии Марина Польан.

— Еврокомиссия опубликовала рекомендации странам-членам ЕС по возобновлению туристической и транспортной деятельности на лето 2020 года. В частности, сначала предлагают снимать ограничения на пересечение границ между странами ЕС и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. Когда будут восстановлены передвижения внутри Евросоюза, власти пока не сообщают.