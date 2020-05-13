COVID-19 у беременных: чем коронавирус опасен для ребенка

Если женщина подхватила коронавирусную инфекцию во втором триместре беременности, это может привести к замедлению развития плода, заявила председатель организации «Совет матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая.

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При этом существует вероятность, что влияние COVID-19 на ребенка сохранится и после выздоровления будущей мамы, считает эксперт. «Так, в первом триместре вирус, перенесенный беременной, может повлиять на рост плода, а во втором — вызвать замедление развития ребенка», — сообщила медик.

По ее словам, такие последствия связаны с дыхательной недостаточностью – у женщины на поздних сроках беременности живот давит на легкие, таким образом уменьшая их объем.

Помимо этого, коронавирус также поражает эритроциты (красные кровяные тельца, обеспечивающие снабжение организма кислородом, — «Газета.Ru»), рассказал акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.

«Эритроциты теряют возможность переносить кислород, соответственно плод начинает испытывать кислородное голодание, поэтому автоматически замедляется и его рост, и развитие»,

— пояснил врач «Газете.Ru».

В свою очередь доктор медицинских наук, акушер-гинеколог клиники «Семейная» Камиль Бахтияров в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что опасаться стоит только больным, у которых COVID-19 проходит в среднетяжелой и тяжелой формах, и именно в период второго или третьего триместра.

По словам медика, при таком течении болезни плоду может настолько не хватать кислорода, что врачи — для того, чтобы облегчить состояние ребенка — нередко прибегают к прерыванию беременности путем кесарева сечения.

В этом случае от невозможности дышать зачастую страдает и сама женщина, поэтому данную операцию проводят также и для того, чтобы сохранить жизнь роженицы, сообщала ранее профессор Оксфордского университета в Великобритании Мариан Найт телеканалу «Би-би-си».

Британский гинеколог больницы Королевы Шарлотты и Челси Эд Муллинс также заявлял, что при развитии дистресс-синдома (дыхательное расстройство, — «Газета.Ru») у плода роды ускоряют искусственным образом. «Это делается для того, чтобы обеспечить более эффективное лечение при низком уровне кислорода у женщины», — поясняла медик.

В то же время Татьяна Буцкая считает, что искусственно вызванные преждевременные роды повышают риски осложнений и вероятности рождения недоношенного малыша, поэтому прибегать к ним необходимо только в крайних случаях.

Кроме того, в первом триместре тяжелое течение коронавирусной инфекции может привести и к выкидышу. «Чаще всего так происходит при высокой температуре, которая долго держится и влияет на плод», — отметил Бахтияров. Он добавил, что повышенная температура на ранних сроках также может спровоцировать нарушение закладки органов ребенка, в том числе и жизненно важных.

Риск подобных осложнений увеличивается, если у беременной есть предрасположенность к гиперкоагуляции (снижение способности крови сворачиваться, — «Газета.Ru»), считает гинеколог. «Это приводит к повышенной вероятности образования тромбов, а, согласно практике медиков, большинство пациентов с COVID-19 умирают именно из-за тромбозов (состояние, при котором в одной или нескольких венах организма образуется сгусток крови, — «Газета.Ru»)», — объяснил врач.

Помимо этого, плод может пострадать из-за интоксикации и воспалительных процессов, рассказал Владимир Сурсяков.

«Все, что будет происходить с матерью, будет сказываться также и на ребенке»,

— подчеркнул эксперт. По его словам, такие осложнения возникают не только при COVID-19, но и при любых других вирусных заболеваниях. «Такое действие есть и у гриппа, и ОРВИ, и у любой пневмонии», — уточнил гинеколог.

Что же касается передачи коронавируса от матери к ребенку внутриутробно, то таких случаев еще не было зафиксировано. «Плод не прямая мишень для COVID-19. Вирус не имеет доказанного тератогенного воздействия (нарушение эмбрионального развития из-за воздействия внешних факторов, — «Газета.Ru») на плод. Плацентарный барьер — реально хороший для него. Как правило, детки рождаются здоровыми», — заявила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян «Российской газете».

Она добавила, что во избежание серьезных нарушений в организме беременной и плода будущих матерей с коронавирусом необходимо вовремя изолировать и помещать под медицинский надсмотр. «Помните, что стресс — главная опасность благополучного течения беременности. Не читайте непроверенных новостей, соблюдайте все гигиенические меры и будьте позитивны», — отметила медик.

Вместе с тем Владимир Сурсяков порекомендовал будущим мамам, больным COVID-19, довериться врачам и не затягивать с лечением. «Также хорошо принимать витамины и препараты железа, которые повышают уровень гемоглобина в крови, тогда у женщин будет резерв сил, чтобы защитить плод от влияния коронавируса. Поможет организму и витамин D», — заключил акушер-гинеколог в разговоре с «Газетой.Ru».