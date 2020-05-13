Считались победителями: как коронавирус вновь атаковал страны

И вновь Ухань

Власти китайского города Ухань, откуда в 2019 году начал распространяться коронавирус нового типа, планируют провести массовое тестирование жителей города на COVID-19 всего за 10 дней, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

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Таким образом, взять анализы придется у 11 млн человек. «Около трех-пяти миллионов жителей прошли тестирование и оказались здоровыми, и Ухань способен протестировать оставшиеся 6-8 миллионов за 10 дней», — поддержал идею замдиректора департамента биологии патогенов в Уханьском университете Ян Чжаньцю в разговоре с Global Times.

На такой отчаянный шаг местные чиновники решились после того, как за последние три дня в городе выявили шесть новых заболевших COVID-19, сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Такой вспышки инфекции никто не ожидал, так как после 4 апреля в Ухане ни разу не сообщалось о новых случаях заражения. 26 апреля в городе и вовсе не осталось пациентов с COVID-19, так как все они выздоровели и были выписаны из больниц.

Но уже 10 мая в Ухане внезапно появился один новый случай заболевания, а 11-го — еще пять.

Южную Корею подвели ночные клубы

Не менее пугающая ситуация произошла в Южной Корее. Там власти Сеула даже объявили об экстренном закрытии всех ночных клубов и баров после того, как в городе возникла новая вспышка коронавируса.

«Такие заведения должны немедленно приостановить ведение бизнеса. Они будут подвергнуты строгому наказанию, если нарушат приказ», — заявил 9 мая мэр Сеула Пак Вонсун, передавало агентство Yonhap news.

Вспышка возникла в популярном среди молодежи районе Итхэвон 7 мая 2020 года. Тогда 29-летний молодой человек, который еще не знал, что болеет COVID-19, посетил за вечер пять клубов и баров. В результате он передал инфекцию 40 людям.

Как пишут местные СМИ, органы здравоохранения Сеула прогнозируют дальнейший рост числа заразившихся — по их предположением, в итоге могут подхватить коронавирус нового типа около 1,5 тыс. граждан, передает Yonhap news.

Отметим, что Южная Корея считается одной из немногих стран, которой удалось оперативно разрешить ситуацию с COVID-19 без режима тотальной самоизоляции. Бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения возобновили работу еще в конце апреля, когда ежедневный прирост пациентов с подтвержденным коронавирусом перестал превышать показатель в несколько человек.

Статистику Франции подпортили деревенские поминки

Новый очаг заражения был обнаружен и во Франции, которая 11 мая приступила к первому этапу снятия ограничений. Там всплеск инфекции зафиксировали 9 мая в департаменте Дордонь, который власти относили к «зеленой» зоне эпидемиологической карты страны — то есть зоне, свободной от вируса, сообщало местное издание France bleu.

По данным регионального агентства здравоохранения, рост случаев заражения в департаменте был зафиксирован после похорон в небольшой деревне Эглиз-Нев-де-Вер — церемония проходила по всем эпидемиологическим правилам безопасности, но после мероприятия несколько десятков человек несанкционированно собрались на поминки, нарушив режим. Позже выяснилось, что один из членов семьи покойного болел COVID-19.

После того, как власти выяснили, откуда пошла цепочка заражения, были установлены все 127 человек, контактировавших с первым больным — у более 10 из них коронавирус подтвердился.

«Мы должны быть очень бдительны, жизнь возобновляется, но не так, как раньше», — заявил префект Дордони Фредерик Периссат.

Тем не менее уже 11 мая жители Франции смогли вернуться на работу, посетить магазины, парикмахерские, а некоторым было позволено даже вернуть детей в школы. «Почти 86% из 50 500 школ во Франции откроются с понедельника», — сообщил 10 мая министр образования страны Жан-Мишель Бланке.

Неуязвимый Сингапур оказался под ударом

Считался государством, победившим коронавирус нового типа, и Сингапур. Еще до того, как это заболевание назвали COVID-19, власти ввели жесткие ограничения и успешно отслеживали контакты новых заразившихся. Так, к 10 апреля в стране было зафиксировано лишь 142 случая заболевания — в то время как первый появился еще 23 января.

Но 11 апреля стало ясно, что и власти Сингапура бессильны перед напором COVID-19 — в тот день число пациентов с инфекцией выросла более чем в два раза, достигнув отметки в 287 заразившихся.

«Требуется всего несколько безответственных человек, чтобы ослабить защиту, и вирус проскользнет. Нам нужно, чтобы каждый играл свою роль», — обратился 11 апреля к населению страны премьер-министр Ли Сянь Лун.

Тем не менее, по состоянию на 12 мая, согласно информации ВОЗ, в Сингапуре выявлено 23 822 больных — это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии.