«Снять стресс и страх»: Россию ожидает волна алкоголизации

По окончании режима самоизоляции Россию ждет волна алкоголизации, заявил замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев в разговоре с РИА «Новости».

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Такие выводы он сделал на основе исследований, которые показали, что стремление к аддиктивному поведению (форма поведения, которая выражается в стремлении уйти из реальности посредством изменения своего психического состояния, — «Газета.Ru») появлялось у космонавтов, находившихся в изоляции до полутора лет во время подготовки к полетам на Луну и Марс.

«Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции точно следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться», — подчеркнул Бубеев.

Между тем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне уже пристрастились к алкогольным напиткам. По его данным, за период режима самоизоляции потребление алкоголя в стране выросло на 2-3%.

Опасения в увеличении случаев алкоголизма после и во время действия ограничительных мер в разговоре с «Газетой.Ru» высказала и руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова.

«Исследований и точных статистически данных по этому поводу еще нет, пока что можно давать только прогноз, но я уверена, что к волне алкоголизации действительно необходимо готовиться»,

— заявила эксперт.

По ее мнению, об этом говорит и число случаев домашнего насилия в отношении женщин. «Это связано не только с хамским поведением некоторых мужчин, но и с той самой алкоголизацией. Руки распускают не только алкоголики с медицинским диагнозом, но и просто любители выпить», — сообщила социолог «Газете.Ru».

Она добавила, что с приходом пандемии поводы выпить у людей изменились. «Ранее причиной алкоголизации был гедонизм – «я пью, потому что мне приятно, так я повышаю настроение». Сейчас же мотивы изменились – с помощью алкоголя можно снять стресс, напряжение, болезненные явления и страх. Очевидно, что интоксикация все еще самый легкий способ для этого», — уточнила Позднякова.

Эксперт подчеркнула, что одна из основных причин обращения людей к алкоголю — по-прежнему одиночество. «Сейчас даже если человек находится рядом с семьей, он чувствует себя более одиноким, так как отношения между домочадцами зачастую портятся из-за постоянного контакта», — объяснила социолог.

В то же время не все специалисты согласны с неминуемой волной алкоголизации в стране. Так, завотделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрий Кубарев рассказал «Газете.Ru», что «запивать» какие-либо жизненные трудности свойственно только потенциальным алкоголикам, а не здоровым гражданам.

«Обычно, когда нормальные люди теряют работу, они пытаются найти новую, а не начинают пить. А вот для больных людей любой повод сгодится»,

— заявил нарколог, добавив, что количество пациентов с алкоголизмом останется неизменным, как и число граждан с любыми другими хроническими заболеваниями.

По словам врача, большинство людей, оставшись на длительный срок без работы, после окончания режима самоизоляции в первую очередь будут думать о том, на какие деньги поесть, а не выпить.

При этом больше всего пристраститься к алкогольным напиткам рискуют люди, у которых близкое окружение – семья или рабочий коллектив – имеют сложившиеся алкогольные традиции, считает Кубарев. «Если человек с детства видел, как родственники выпивают, то он становится потенциальным алкоголиком, и тогда ограничительные меры и их отмена действительно могут подействовать плачевно», — пояснил эксперт.

С ним согласна и психолог Лейла Мешкова. «Люди, которые склонны к алкоголизму, могут начать активировать это качество и злоупотреблять алкоголем. Это, грубо говоря, толчок к раскрытию негативных черт характера и личностей некоторых людей», — сказала она «Газете.Ru», подчеркнув, что все же опасаться серьезной волны алкоголизации не стоит.

При этом помочь избежать вероятного увеличения случаев алкоголизма можно, если давать населению достаточно возможностей и стимулов для саморазвития, уверена эксперт. «Медиа должны транслировать больше мотивирующей информации, так как желание эскапизма (бегство от реальности, — «Газета.Ru») возникает именно из-за потери стимула», — пояснила Мешкова.

Важную роль массмедиа в борьбе с алкоголизацией подчеркнула и Маргарита Позднякова – по ее мнению, СМИ должны сообщать о вреде, который может нанести алкоголь. «В условиях самоизоляции вряд ли есть возможность как-то предотвратить возникновение этого всплеска. Сейчас можно помочь разве что словом, информацией, которую транслируют СМИ», — заявила социолог «Газете.Ru».

«Но запретить алкоголь – это не выход. Это всегда было ошибкой, и во времена Горбачевской реформы в том числе. Мы очень творческая нация, мы всегда придумаем способ. В таком случае обязательно начнется самогоноварение»,

— отметила Позднякова.

По ее словам, сейчас специалисты в сфере наркологии должны активно готовиться к тому, что вскоре с всплеском алкоголизации все-же придется бороться — лечить пациентов с алкоголизмом и проводить профилактику среди здорового населения.

Между тем помимо алкоголизации, после выхода из самоизоляции россияне могут столкнуться и с компьютерной зависимостью – это коснется тех, кто много времени проводил за компьютерными играми и просмотром социальных сетей, считает Юрий Бубеев. Кроме того, по мнению эксперта, из-за эмоционального напряжения может увеличиться уровень преступности.