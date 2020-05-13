«Как космонавты»: что испытывают роженицы во время пандемии

«Рожать в маске душно»

Москвичка Наталья Еремина поступила в роддом №4 ГКБ им. Виноградова 4 мая. Там роженице выдали маску, отругав за то, что она сама не позаботилась о средствах индивидуальной защиты. «После выписки тщательно контролируют, чтобы каждая сдала маску обратно. Все маски под учетом, так как их шьют прямо в роддоме. Это касается только марлевых, дышащих масок», — пояснила Еремина «Газете.Ru».

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Первым делом москвичку в обязательном порядке протестировали на COVID-19. «Тест взяли на осмотре — несколько мазков из ротовой полости и носа. Также нужно было заполнить анкету, в которой спрашивали, не контактировала ли с заболевшими, не выезжала ли из страны», — рассказала она.

После этого Ереминой пришлось провести сутки в зоне обсервации, где в отдельных палатах лежат женщины, ожидающие результаты теста. На следующий день, когда собеседница «Газеты.Ru» получила отрицательный анализ на COVID-19, ее переселили на этаж, где лежали остальные здоровые роженицы. На другом в то же время наблюдались беременные, больные коронавирусом нового типа.

«Никуда не выпускали, ходить даже за водой необходимо только в маске. Рожать также в маске. Душновато, поскольку окна не разрешают открывать. Периодически маску снимаешь, но приходят акушерки и просят обратно напялить. Буфет закрыт, визиты тоже ограничены»,

— отметила Еремина.

Больше всего в этой ситуации москвичке было жалко врачей, которые были вынуждены ходить в специальных защитных костюмах, «как космонавты». «Только роды принимают в облегченной экипировке. А дальше никаких тебе парадных выписок, партнерских родов, возможности взять свою акушерку. Ну и, по ощущениям, даже больше, чем обычно, торопятся всех выписывать», — заключила Еремина.

У молодых родителей рушатся мечты

В регионах процедура родов также претерпела некоторые изменения, рассказала «Газете.Ru» жительница Йошкар-Олы Татьяна Зубарева. Она поступила в роддом ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» 8 мая 2020 года.

По словам девушки, в первые же минуты сотрудники роддома проверили у нее температуру инфракрасным термометром, а также попросили заполнить анкету — в частности с вопросом о контактах с заболевшими COVID-19. После этого провели тест на коронавирус.

«Необходимо иметь с собой маску — это требование прописано на всех дверях центра. По коридорам в роддоме родивших матерей просят передвигаться в масках, однако их не выдают.

При этом каждая роженица получает халат, который обязательно надевается поверх сорочки. По коридорам можно передвигаться только в халате, а в палатах его нужно снимать», — отметила Зубарева.

В послеродовом отделении все обязаны ходить в масках — и персонал, и роженицы. Специалисты также по несколько раз в день проверяют температуру тела матери и ребенка, предварительно тщательно обработав руки. «В палатах и коридорах постоянно проводится уборка с дезинфицирующими средствами. Три раза в день в палате проходит кварцевание», — вспоминает девушка.

В целом, по словам Зубаревой, коронавирус не сильно сказался на ее родах. Единственным разочарованием стал запрет на партнерские роды, о которых они мечтали вместе с мужем: «В нашем городе это сделать невозможно, поэтому хотели ехать в Волжск. Однако в итоге рисковать не стали».

С такой же проблемой столкнулась и жительница Санкт-Петербурга Татьяна Мулявко, рожавшая 3 апреля. Они вместе с мужем также планировали партнерские роды. «Такой вариант допускается по полису ОМС, если есть свободный родзал на одного человека. Естественно, нашим планам не суждено было сбыться. Я рожала в окружении заботливых врачей, но без самой важной и нужной поддержки — любимого человека», — написала девушка на портале burninghut.ru.

По ее словам, все необходимое родственники передавали ей в строго определенные часы. Видеться с ними было категорически запрещено. «Посещения запрещены, передать пакет можно только через гардероб. Родственники приезжают к 12, 15 или 18 часам, передают подписанные сумки, которые потом разносят по отделениям и палатам. Дальше входа никого не пускают и, конечно, всем измеряют температуру», — вспоминает Мулявко.

Пролежать в роддоме девушке пришлось на неделю дольше положенного срока, чтобы точно убедиться в том, что малыш здоров. В противном случае его бы увезли лечиться в больницу одного, без матери и возможности посещения.

«Такое положение дел, конечно, угнетало. Ты заперта в четырех стенах, не видишь никого из близких, не можешь выйти на воздух. На улице яркое солнце, но приходится закрывать окна шторами — в палате и без того +25 градусов. Рядом Смольный, до Таврического сада рукой подать, но вот ветром доносится звук громкоговорителя, оповещающий о необходимости сидеть дома», — написала девушка.

На время выписки никому не позволяли входить

Еще одна собеседница «Газеты.Ru» Наталия Молодая поступила в петербургской роддом №18 13 апреля. «Мы с мужем уже были в масках, так как оба врачи и без них вообще не выходим из дома», — рассказала девушка.

По ее словам, тогда тесты на COVID-19 еще не были обязательным условием для принятия родов, однако в медучреждении, куда она поступила, и без этого соблюдались все меры эпидемиологической безопасности.

«В роддоме есть везде антисептики для обработки рук, температуру измерили на входе и делали это постоянно на протяжении всего пребывания в роддоме. Из-за пандемии были также запрещены посещения. А на выписку пустили только мужа», — отметила Молодая.

На время выписки никому не позволяли входить в холл, где находились новорожденный, девушка и ее супруг. «Честно, я не боялась рожать в пандемию, так как на тот момент появилась информация из Китая, что беременные переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме, а сам вирус не был обнаружен в околоплодных водах и грудном молоке. И случаев заражения в Петербурге на тот момент было мало», — пояснила петербурженка.

Анастасия Соболева из Рязани рожала 2 апреля 2020 года, когда в стране только начал действовать режим самоизоляции. Тогда никто еще не задумывался о тестировании беременных на COVID-19, однако все медики уже ходили в масках. «Акушерка и врач, которые принимали роды, были в масках. Детские врачи и медсестры тоже. Просто я попала в самое начало пандемии, когда все было спокойно», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Страха она тоже не испытывала, так как понимала, что иного выхода нет. «Когда я узнала, что нахожусь в положении, никакого короновируса не было в помине. Когда же пришло время рожать, я не решилась делать это в поле», — заключила Соболева.