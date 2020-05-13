«Раньше не скулили»: саратовская чиновница обрушилась на россиянок

Отстранена от должности исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук после скандального комментария в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении <...> от должности», – говорится в заявлении.

Ранее Бузовчук под псевдонимом «Лидия Прозорова» в одной из групп VK оставила комментарий по поводу помощи от государства семьям с детьми. Она заявила, что «раньше никогда за рождение детей денег не давали» и материнских капиталов не было.

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«Жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали», – заявила Бузовчук.

Комментарий чиновницы был размещен под постом о единоразовых выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам о ходе борьбы с коронавирусом. Кроме того, еще в начале весны федеральные власти РФ рекомендовали всем регионам ввести компенсацию для пожилых граждан страны из-за пандемии коронавируса и самоизоляции.

И.о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников после скандала возглавил комиссию для проведения служебной проверки. «В такой момент, когда беспрецедентные меры поддержки оказываются в такой сложной обстановке, считаем такие комментарии недопустимыми», – заявили саратовскому изданию «Четвертая власть» в пресс-службе администрации Энгельса.

В начале 2020 года Владимир Путин заявил, что хамство государственных служащих недопустимо. «Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение», – сказал президент.

Эти слова он произнес после решения об отставке губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Его поведение вызвало большой скандал. В январе нынешнего года в сети появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин в Чебоксарах. На записи видно, как губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. Впоследствии Игнатьева также исключили из «Единой России» за оскорбление чести офицера и неподобающее поведение.

Случается чиновничье хамство и на менее высоких уровнях госвласти – в сентябре экс-глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич была отстранена от должности из-за опубликованной в соцсетях аудиозаписи, на которой слышно, как она называет пострадавших в результате паводка жителей города Тулун «бичевней» и «быдлом».

Поначалу Алашкевич отказалась от комментариев по данному вопросу, заявив, что они будут звучать неубедительно. Кроме того, она заявила, что будет ожидать результатов экспертизы, которая была назначена губернатором Сергеем Левченко в рамках проверки.

Впоследствии Алашкевич написала заявление на увольнение. «Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — заявила она в своем фейсбуке. По словам чиновницы, она обсуждала ситуацию в затопленном Тулуне «грубо и эмоционально», но искренне.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ранее начал служебное расследование относительно слов подчиненной. Предварительная экспертиза показала, что запись действительно была смонтирована.

Скандал привлек внимание президента Путина. По словам российского лидера, если чиновница действительно говорила оскорбительные вещи про сограждан, пострадавших от паводка, то она непорядочный человек. «Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — заявил тогда глава страны.