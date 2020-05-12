«Реально действует»: названы сроки выхода лекарства от COVID-19

Статистику никто не занижал

— К 13 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло отметки 4 342 685 заболевших. Умерли от болезни 292 893 человека, выздоровели — 1 602 539.

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— Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не обнаружили в России фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса. «Такого сознательного занижения [смертности из-за коронавируса в РФ] нет», — сказала специальный представитель организации Мелита Вуйнович.

— Восемь образцов вакцины от коронавируса уже проходят клинические исследования, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. В организации полагают, что разработать вакцину могут уже в этом году, однако массовое производство начнется не раньше следующего.

Число детей с коронавирусом растет

— Доля детей с выявленным коронавирусом в РФ выросла до 7% от общего числа больных, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Увеличилась доля детей до 17 лет. И если еще три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня почти 7% вовлечения детского населения мы отмечаем», — заявила она.

— Действующий препарат от COVID-19 может появиться в мире к осени 2020 года, заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков Он уточнил, что говорит о лекарстве, разработкой которого занимается биотехнологическая компания из США Regeneron Pharmaceuticals — действие препарата будет заключаться в искусственном добавлении антител в организм.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — сказал Волчков «Известиям».

— Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) организовало специальную горячую линию психологической поддержки, куда могут обратиться родственники пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала глава агентства Вероника Скворцова.

— В то же время депутат Госдумы и врач-психиатр Борис Менделевич заявил, что выход из режима самоизоляции может обернуться рядом психических расстройств для россиян, в связи с чем необходимо уделить больше внимания работе психологов, психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий.

— Более 60 санаториев Сочи откроются уже 1 июня, чтобы принять около 40 тыс. туристов, сообщила администрация города. Тем не менее покидать территорию приезжие не смогут, так как пляжи и общественные места будут закрыты.

Греция ждет туристов

— Греция сообщила, что готова открыть туристический сезон и принимать иностранных гостей при наличии у них специальной справки, сообщает АТОР. Медицинское свидетельство должно сообщать о том, что приезжие не являются носителями COVID-19.

Без этой справки их не пустят на посадку. По прибытии у всех гостей также измерят температуру.

— Испания ужесточила правила пересечения своих воздушных и морских границ на период до 24 мая. Начиная с пятницы, попасть в страну смогут только испанцы или те, у кого есть испанская резиденция. Право на въезд также будут иметь работники приграничных районов, медицинский персонал, персонал по уходу за пожилыми людьми, дипломаты и те, кто путешествует исключительно по рабочим причинам или в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Кроме того, в Испанию смогут въехать экипажи грузовых и воздушных судов, говорится в сообщении МВД.