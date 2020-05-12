Смертельная опасность: нетипичные симптомы COVID-19 у детей

В США у трех несовершеннолетних, которые были госпитализированы в штате Коннектикут с коронавирусом, выявлены симптомы воспалительного синдрома. Об этом заявил губернатор штата Нед Ламонт.
«Три таких случая зафиксированы в больнице Нью-Хейвена. Мы внимательно следим за ними. У пациентов от трех месяцев до 14 лет наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы. И нас это очень тревожит», — рассказал губернатор.
Тем временем губернатор соседнего штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в минувшую субботу информировал, что трое заразившихся коронавирусом ребенка умерли в штате Нью-Йорк от осложнений, не характерных для COVID-19.
Между тем издание The New York Times опубликовало исследование, которое провели медики из 46 штатов. Они изучали реакцию организма детей на коронавирусную инфекцию нового типа. Они выявили следующие нетрадиционные симптомы — воспаление гланд и воспалительный синдром, который может вызвать проблемы с сердцем или другими органами.
В исследовании рассматривались 48 больных коронавирусом детей в возрасте до 18 лет из 14 больниц — двое из них скончались. По словам руководителя отделения интенсивной терапии в детской больнице Техаса Лары Шекердемян, 33 испытуемых находились в состоянии средней тяжести, 18 потребовались аппараты ИВЛ, шестеро нуждались в дополнительных респираторных вмешательствах. В частности одному ребенку установили шунтирующий механизм для искусственного кровообращения.
При этом 30 пациентов испытывали легочную недостаточность, а по крайней мере у 11 зафиксировали поражение одного или нескольких других органов, таких как сердце, почки или печень. У двоих были неврологические симптомы — в первую очередь судороги, отмечала Шекердемян.
Медики подчеркивают, что большинство тяжелобольных несовершеннолетних имели сопутствующие заболевания. Почти у половины были церебральный паралич или трахеостомия. «Те, у которых есть проблемы при ходьбе, разговоре, еде, дыхании», — отметила доктор.
Недавно по всей стране начали фиксировать случаи педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, который, как полагают эксперты, может быть латентным состоянием, которое развивается спустя неделю после начальной стадии коронавирусной инфекции. В этом случае вирус поражает кровеносную систему и вызывает воспаление в стенках артерий, что может ограничивать приток крови к сердцу.
«Они получают различные виды лечения очень бессистемно — врачи интенсивной терапии стараются изо всех сил помочь детям», — заявил газете один из авторов исследования.
Руководитель отделения педиатрии и интенсивной терапии новорожденных в больницах Парижского университета им. Саклея отметил, что дети старшего возраста с нарушениями развития и другими сложными долговременными проблемами более уязвимы перед коронавирусом.
«Когда они становятся старше, у них снижается иммунитет, они мало двигаются, а их ослабленные мышцы влияют на органы дыхания», — подчеркнул он.
Ученые также изучают вопрос о том, почему так мало детей заражаются коронавирусом, а большинство из них переносят болезнь в легкой форме. Теории включают в себя то, что клетки, выстилающие кровеносные сосуды и сердце, меняются с возрастом или, что клетки легких детей экспрессируют более низкие уровни белков, которые помогают вирусу не проникать в клетки и размножаться.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,34 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 80 239 человек. С начала пандемии в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли в результате COVID-19.