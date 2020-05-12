«Схалтурили»: почему горят аппараты ИВЛ в COVID-больницах

Росздравнадзор приступил к проверке качества и безопасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые стали причиной пожаров в 50-й больнице им. Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили РИА «Новости».

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12 мая стало известно, что оба аппарата были изготовлены на одном Уральском приборостроительном заводе. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах. Отметим, что версии возгорания аппаратов ИВЛ придерживается как петербургский, так и московский главк МЧС.

Медучреждение Святого Георгия ввело в эксплуатацию оборудование с Урала сравнительно недавно — 1 мая. Тогда нареканий к устройствам не было, сообщил заведующий реанимационного отделения больницы Владимир Сулима РИА «Новости». По предварительным данным, до этого врачи использовали аппараты иностранного производства — «Гамильтон» и «Чрит Бейгер», пишет Telegram-канал Baza. Но когда госпитализаций больных COVID-19 стало больше, в клиники направили собранный на вышеупомянутом заводе «Авента-М».

Они нередко ломались и ранее, но механикам удавалось все починить с помощью зарубежных деталей, утверждает Baza. Завод прекратил поставку аппаратов ИВЛ в Москву и Санкт-Петербург после трагедии, сообщают СМИ.

По данным петербургского главка МЧС, 12 мая в пожаре погибли пять человек — все они лежали в одной реанимационной палате, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко РИА «Новости». Кроме того, каждый из скончавшихся пациентов лечился в больнице от COVID-19, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Более ужасающих последствий удалось избежать благодаря тому, что сотрудникам медучреждения удалось быстро эвакуировать остальных 150 пациентов, отметил губернатор города Александр Беглов.

«Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения. Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма.

Но самое главное — они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия»,

— рассказал чиновник, передает «Интерфакс».

9 мая пожар в больнице им. Спасокукоцкого унес жизнь одной пациентки — по предварительным данным, она также болела коронавирусом нового типа, писал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В Госдуме сообщили «Газете.Ru», что, скорее всего, проблема заключается вовсе не в качестве аппаратов ИВЛ, а в готовности больниц к их использованию.

«В случае современных аппаратов практически исключена возможность их возгорания или, например, поражения током. Здесь речь идет о низком уровне подготовленности инфраструктуры под эти аппараты: плохо рассчитанных электрических сетях, отсутствии заземления и так далее. Перепрофилирование больниц на фоне пандемии, проведение новых кислородных магистралей происходило в очень сжатые сроки, и не исключено, что где-то недоделали или схалтурили», — заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Также уральские аппараты ИВЛ могли быть старыми, считает депутат. «У больницы особого выбора нет — они пользуются тем, что есть. Тот, кто говорит, что сейчас аппаратов достаточно, лукавит. В больницах собрали все: и древнее оборудование, и новое только что закупленное», — подчеркнул он в разговоре с «Газетой.Ru».

Аппарат ИВЛ не мог внезапно загореться, так как он обладает высокой «энергозащищенностью», сообщил «Газете.Ru» главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Игорь Молчанов.

«Энергозащищенность у медицинского оборудования очень высокая. Не знаю ни одного случая возгорания аппарата ИВЛ. Бывало раньше, что возгорались наркозные аппараты, но тогда для них использовалась газовая смесь, которая воспламенялась. В случае с аппаратами ИВЛ это из ряда фантастики, надо ждать заключения экспертизы. Может, с розеткой что-то не так или произошло короткое замыкание», — пояснил медик.

Он также отметил профессионализм врачей в петербургской больнице, которые вовремя отключили подачу кислорода в оборудовании реанимационного отделения. «Кислород поддерживает горение, поэтому оставлять его подачу в таких условиях очень опасно», — заключил Молчанов.