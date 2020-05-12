Погибли пациенты на ИВЛ: пожар в петербургской больнице

Пожар в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия на Северном проспекте унес жизни пяти человек. Как сообщает газета «Петербургский дневник», пожар начался в половине седьмого утра.

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Расчеты пожарных прибыли на место спустя шесть минут после вызова. В тушении принимали участие 75 сотрудников МЧС и 15 единиц специальной техники. Площадь пожара составила 10 кв. м, отметили в экстренных службах города.

Все жертвы пожара — пациенты, находившиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и лечившиеся от коронавирусной инфекции. По данным источника «Интерфакса», пожар начался из-за перегрузки одного из аппаратов ИВЛ.

Четыре человека задохнулись угарным газом, еще у одного пациента произошло отключение аппарата вентиляции легких — самостоятельно из-за болезни он дышать не мог.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту пожара. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» ... Количество погибших и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Больница Святого Георгия была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар одной из первых в Санкт-Петербурге — еще с середины марта. Все врачи и медперсонал больницы оказывают экстренную помощь больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, в том числе — и пациентам с COVID-19.

Накануне произошел еще один трагический пожар – в подмосковном Красногорске в огне погибли подопечные хосписа для престарелых. Число жертв – девять человек, несколько из них находились также на ИВЛ. С травмами были госпитализированы в тяжелом состоянии еще девять человек.

Пожар начался в полночь, очаг возгорания площадью 15 квадратных метров находился на втором этаже двухэтажного дома. По документам хоспис значится частным владением, размещение там престарелых людей организовывалось без соответствующих разрешений.

«По документам здесь обычный жилой дом», — сообщили в пресс-службе главы городского округа Красногорска. Вскоре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а организатор хосписа был задержан правоохранительными органами.

9 мая в Москве из-за пожара были эвакуированы пациенты и персонал больницы №50 имени Спасокукоцкого на улице Вучетича. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что возгорание произошло на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. Причиной пожара стало воспламенение личных вещей.

В результате пожара погиб один человек. «К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», – написал в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Возгоранию присвоили второй номер сложности. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м. Всего сотрудники больницы эвакуировали 200 человек. Также из здания в экстренном порядке вывозили аппараты ИВЛ.

Через некоторое время стало известно о том, что столичная прокуратура запустила проверку по факту трагедии, сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности на объекте, а также полноте действий должностных лиц контролирующих органов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — подчеркнула она.

Больница им. Спасокукоцкого была перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19 в середине апреля.

«Мы готовы принять до 450 пациентов. В реанимации 26 мест, и у нас есть резервные мощности — ремонт позволил провести медицинские газы почти на весь этаж, и у нас может быть увеличена реанимация фактически до 60 мест», — рассказывал главврач больницы Алексей Погонин.