«Выплата небольшая, но значимая»: что получат семьи с детьми

Российские семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка – соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

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Кроме того, те россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года имеют право получать по 5 тыс. рублей в месяц в течение трех месяцев.

«Сейчас любая помощь имеет значение», — приводит «Парламентская газета» комментарий первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского на данный указ.

О новых действиях по поддержке семей Путин рассказал в своем обращении в понедельник, 11 мая. Он отметил, что господдержка будет обеспечена для детей от младенцев до школьников.

В общей сложности, по словам президента, поддержку получат 27 млн детей. Президент добавил, что оказание поддержки семьям с детьми и пожилым людям является приоритетным направлением государства.

Кроме того, Путин поручил правительству страны до 25 мая выделить в текущем году дополнительные средства для стимулирующих доплат работникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам и другим гражданам, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания и детей-сирот.

«Выплата в 10 тысяч рублей может и небольшая, но значимая — для всех семей с детьми от 3 до 15 лет.

Выплаты остальные тоже важны, и важно, что 11 мая мы понимаем, что они сейчас начнут производиться за апрель месяц. Так что главным посылом в данном обращении президента я бы назвал контроль над принятыми мерами поддержки» — пояснил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru».

Очень важно, чтобы президента услышали региональные чиновники, подчеркнул эксперт.

«Потому что, когда первый раз Путин сказал о том, что всем семьям, у кого есть дети до трех лет должна быть выплата по 5 тыс. рублей, чиновники быстро это трактовали таким образом, что выплаты будут только тем семьям, кто привязан к материнскому капиталу. Очень важно, что сегодня было сказано, что выплаты должны быть произведены за три месяца — апрель, май, июнь — в размере 15 тыс. рублей всем семьям с детьми в возрасте до трех лет», — добавил Бондаренко.

Аналитик отметил, что на исполнительном уровне эта мера поддержки была «неприятным образом скорректирована в сторону уменьшения выплат», поэтому президентский контроль в данном случае очень важен, и необходимо, чтобы эта мера поддержки семьи и детства была доведена до конца — вопреки попытке чиновников сэкономить деньги.

Политолог Алексей Чеснаков в разговоре с «Газетой.Ru» указал на то, что новые меры носят системный характер и нацелены на поддержку наиболее уязвимых и пострадавших социальных групп.

«Особенно медиков, предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Также сформирован сильный пакет инициатив в поддержку детей», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что «Путин, как всегда, действует осторожно и ответственно», а решения принимаются в результате тщательной подготовки.

«Новый пакет социальных мер является беспрецедентно обширным. Их значимость подчеркивают выбранные формат и стиль обращения президента», — добавил эксперт.

В апреле нынешнего года глава российского Минтруда Антон Котяков сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что на поддержку семей с детьми в России будет выделено около 200 млрд руб.

В марте нынешнего года был принят закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Принятые поправки, в частности, устанавливают размер маткапитала за первого ребенка в размере 466 617 руб. При рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тыс. руб.

Те, кому не выдавали материнский капитал на «первенца», могут получить его на второго или последующих детей в полном размере — 616 617 тысяч рублей. В документе также прописано требование ежегодно индексировать сумму выплат.

На каждого ребенка от 3 до 7 лет будет назначаться отдельное пособие. Оно составит половину прожиточного минимума на ребенка, то есть примерно 5,5 тыс. рублей. Выплаты будут поступать с 1 июля 2020 года. Их могут получать семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.