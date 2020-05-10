Медленный рост: по каким регионам России ударил COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 11 012 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа в 83 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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При этом там подчеркнули, что 4674 человека (42,4% тех, чей тест оказался положительным) не имеют клинических проявлений болезни. Всего же к настоящему моменту в стране выявлено 209 688 случаев SARS-CoV-2 .

Больше всего пациентов с инфекцией зафиксировано в Москве — 5551 человек. При этом в оперштабе сообщают, что количество выявленных случаев в столице начало снижаться. Второе место занимает Московская область – там прирост составил 1133 человека. В Санкт-Петербурге же коронавирусную инфекцию обнаружили у 414 пациентов.

Еще 262 случая выявили в Нижегородской области, а 139 — в Свердловской. В Волгоградской же области положительные тесты на коронавирус получили 119 жителей.

Кроме того, меньше сотни новых случаев выявили в следующих регионах: Краснодарский край — 99 человек, Республика Дагестан — 93, Тамбовская область – 91, Челябинская – 90. Также в Калужской, Тульской и Ростовской областях зафиксировали по 89 новых пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

В целом, согласно заявлению оперштаба, на 10 мая суточный рост выявленных случаев COVID-19 составил 5,5%, что является наименьшим показателем с начала вспышки инфекции. При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,04%, снизившись за сутки на 0,02%, и оказался на минимальном уровне с начала пандемии.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заметил, что снижение коэффициента заболеваемости коронавирусом является «хорошим признаком».

«Тем не менее, что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу»,

— заявил депутат.

Введение обязательного ношения масок и перчаток в ряде регионов также положительно повлияет на динамику распространения COVID-19, уверен руководитель отделения микробиологии Института им. Гамалеи Виктор Зуев. «Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке»,— сказал эксперт в интервью НСН.

В оперштабе также сообщили, что за сутки в стране зафиксировали 88 летальных исходов из-за COVID-19 — количество жертв болезни все еще держится на уровне 7 мая. За весь же период в России скончались 1915 человек.

Наибольшую смертность заметили в Адыгее — она составила 3,12%. Следующей по проценту летальности идет Удмуртия – там уровень достиг 2,97%. В Псковской же области зарегистрировано 2,73% смертельных случаев, в Кемеровской области – 2,58%, в Ингушетии – 2,42%, а в Омской области – 2,15%.

В то же время выздоровели за последние сутки 2390 человек — общее число вылечившихся пациентов достигло 34 306. Как сообщают в оперштабе, в Москве из больниц выписали 1011 человека, поборовшего COVID-19, в Московской области — 206, а в Республике Дагестан — 93.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки коронавирусной инфекции провели более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, за последние же сутки было сделано 226,4 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением остаются 24 243 434 человека.