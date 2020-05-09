«Горит реанимация»: кто погиб в больнице для COVID-пациентов

Один человек погиб при пожаре в московской клинической больнице №50 имени С.И. Спасокукоцкого, где лечат пациентов с COVID-19, сообщает мэр города Сергей Собянин.

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«К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», — написал он на своей странице в Twitter.

СМИ утверждают, что умер человек с подтвержденным коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным столичного главка МЧС, пожар в медучреждении на улице Вучетича начался около восьми вечера 9 мая. Возгоранию присвоили второй номер сложности. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м. Всего сотрудники больницы эвакуировали 200 человек. Также из здания в экстренном порядке вывозили аппараты ИВЛ.

«Я с работы вышла, смотрю — пожар. Все кричат. Всех пациентов выводили, кто там работает», — рассказала медсестра данного учреждения Telegram-каналу Life Shot.

Один из врачей снял видео с места трагедии — на нем видно, как столб дыма валит из окна на первом этаже больницы. «Горит первый этаж нейрореанимации. Вот так вот. Горит красиво. Воняет пластиком», — комментирует медик в ролике, который оказался в распоряжении RT.

К 21.00 пожар был ликвидирован. «Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы», — заявил Собянин.

По предварительным данным, пожар произошел в реанимации: пятерых пациентов, которые находились на лечении там, удалось спасти, однако трое из них пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Шестой человек, согласно информации СМИ, и стал единственным погибшим.

Предположительно, одной из причиной ЧП могло стать возгорание кислородного баллона в реанимационной палате площадью 20 кв. м, сообщает Telegram-канал Baza. Между тем источник «Интерфакса» говорит о том, что пожар мог начаться из-за неисправности аппарата ИВЛ.

«Причины случившегося будут тщательно расследованы», — уверил глава Москвы.

Через некоторое время стало известно о том, что столичная прокуратура запустила проверку по факту трагедии. Об этом сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности на объекте, а также полноте действий должностных лиц контролирующих органов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования»,

— заявила она «Интерфаксу».

О том, что на базе больницы №50 разворачиваются койки для больных коронавирусом, стало известно еще в середине апреля. Тогда главврач Алексей Погонин говорил о том, что после технического ремонта учреждение и его сотрудники полностью подготовились к лечению пациентов с подтвержденным COVID-19.

«Мы готовы принять до 450 пациентов. В реанимации 26 мест, и у нас есть резервные мощности — ремонт позволил провести медицинские газы почти на весь этаж, и у нас может быть увеличена реанимация фактически до 60 мест», — рассказывал медик, интервью которого опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Он добавил, что больницу оснастили высококлассным оборудованием — в частности, новыми аппаратами ИВЛ. «У нас достаточно аппаратов ИВЛ, все необходимое оборудование в наличии. Кроме того, создан запас лекарственных препаратов, расходных материалов и всего, что нам необходимо, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь», — заключил Погонин.