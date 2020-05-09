Главное — не нарушать: в Москве разъяснили выписку штрафов

Московская полиция не привлекает к ответственности людей, которые живут не по месту регистрации, но при этом соблюдают ранее введенный режим самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос.

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«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»)», — отметили в пресс-службе.

Ранее в газете «Ведомости» вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте. В статье отмечалось, что житель столицы вышел в ближайший магазин по месту своего фактического проживания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил своим указом, что все жители столицы, вне зависимости от возраста обязаны соблюдать правила самоизоляции до 31 мая.

Они предполагают, что москвичи должны как можно реже выходить из дома и только по определенным причинам. В перечень разрешенных случаев входит посещение магазина, работы, салона связи или оптики, банка, ближайшей аптеки. Можно также выйти на улицу, чтобы выгулять собаку в 100 м от места проживания.

При этом с 13 апреля в Москве действует пропускной режим для передвижения по городу на любом виде транспорта. Если гражданину необходимо поехать на работу, в медучреждение или по личным делам, то он обязан оформить пропуск, за отсутствие которого в случае проверки полагается штраф. Так же, как и за нарушение режима самоизоляции в размере 4-5 тыс. рублей. Специальный QR-код можно оформить на сайте nedoma.mos.ru или по номеру горячей линии +7 (495) 777-77-77. До 12 мая его можно также оформить при помощи СМС, однако после этой даты такая возможность будет остановлена.

«Мы с 12 мая выключаем возможность подачи заявки на пропуск через СМС. Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации», — сказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Посмотреть, насколько хорошо соблюдается режим самоизоляции в разных городах России, можно при помощи сервиса «Яндекса», который определяет количество людей на улице.

В конце марта компания сообщила о том, что начала рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем ниже его показатель, тем больше на улицах людей. Так, на 16.40 в Москве держится уровень 3,5, хотя еще в полдень он составлял 3,8, что означало, что большинство людей находится дома.

Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Зеленограде, Щербинке и в Одинцово (3,6). Самое низкое — в Котельниках (2,8).

Тем временем власти Подмосковья в майские праздники усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции. Как ранее рассказали в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области, около 6 тыс. правоохранителей будут ежедневно контролировать передвижения граждан.

«На очереди вторые майские праздники. Порядка 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов власти ежедневно будут обеспечивать контроль соблюдения режима самоизоляции в Подмосковье», — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Романа Каратаева. Тем, кто нарушает ограничения без веской на то причины, будет выписан штраф.