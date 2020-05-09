Сводка за сутки: в РФ выявили более 10 тыс. случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки было зафиксировано 10 817 случаев коронавируса COVID-19 и 104 умерших. Всего к полудню 9 мая в нашей стране с момента начала статистики по пандемии было зарегистрировано 198 676 случаев инфицирования и 1 827 погибших.

Реклама

За последние сутки в Москве выявили 5 667 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 104 189 случаев COVID-19. При этом — 85% новых случаев выявлены у пациентов младше 65 лет.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении московского оперативного штаба.

Московские врачи вылечили от коронавируса более 12 тысяч человек. В столице выздоровело сразу 2 520 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2 520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12 779», — рассказала вице-мэр.

Рост числа пациентов с подтвержденным коронавирусом в России связан с увеличением объемов тестирования, объяснил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге в Женеве.

Он также отметил, что сейчас в РФ введен достаточно жесткий режим самоизоляции, соответствующий масштабам распространения инфекции.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, согласно которым власти регионов могут поэтапно снимать ограничительные меры. Как указано в документе, режим самоизоляции будет сохраняться на всех этапах для людей, находящихся в зоне риска: пожилых, старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний. Также до снятия всех ограничений рекомендуется придерживаться удаленного формата работы, если это не мешает функционированию предприятия.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ограничения, введенные в России на фоне пандемии коронавируса COVID-19, возможно, будут сняты в конце мая или начале июня.

При этом он спрогнозировал, что свести нынешнюю эпидемию к единичным случаям заражения в России удастся «где-нибудь ближе к концу лета».

По данным портала Coronavirus-monitor, число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в мире превысило отметку в четыре миллиона – на утро субботы, 9 мая, этот показатель равняется 4 034 647. С начала ведения статистики по пандемии зафиксировано 276 505 смертей.

«Лидером» являются США – 1 322 164 случая COVID-19 и 78 616 смертей. При этом наивысший процент отношения погибших к заболевшим показывают Бельгия, Великобритания и Франция.

Саудовская Аравия и соседний Катар бьют рекорды по приросту случаев коронавируса, следует из данных местных минздравов.

Так, в Саудовской Аравии вторую неделю число новых выявленных случаев заражения не опускается ниже 1,7 тысячи, общее количество случаев заболевания превысило 35 тысяч. Всего в стране от коронавируса умерли 229 человек, выздоровели – 9 120.

В Катаре за прошедшие сутки выявили 1,3 тысячи заболеваний, всего в государстве выявили больше 20,2 тысяч зараженных. При этом наряду с ростом заболевших показатель смертности в стране от коронавируса остается одним из самых низких в мире – 12 летальных исходов.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал задуматься о мире после пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА «Новости». Глава ООН подчеркнул, что данная проблема несет «огромные страдания» для всего мира.

«Сейчас основным моментом, на котором мы все должны сосредоточиться, является победа над пандемией», — подчеркнул Гутерреш.

По его мнению, восстановление после пандемии будет способствовать направлению мира на более устойчивый и здоровый путь. Генсек также указал на необходимость устранения неравенства и пробелов в соцзащите.