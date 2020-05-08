В ожидании вакцины: кому еще долго сидеть дома

Более 4 млн больных

— К 9 мая в мире выявлено 4 014 475 случаев заражения коронавирусом. 276 253 человека умерли от COVID-19, 1 387 251 смог одолеть болезнь.

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— В России COVID-19 подтвердился у 187 859 граждан. 1 723 случая обернулись летальным исходом — 26 608 пациентов выздоровели.

— Рост числа пациентов с подтвержденным коронавирусом в России связан с увеличением объемов тестирования, объяснил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге в Женеве. Он также отметил, что сейчас в РФ введен достаточно жесткий режим самоизоляции, соответствующий масштабам распространения инфекции.

Нет домашнему насилию на самоизоляции

— Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, согласно которым власти регионов могут поэтапно снимать ограничительные меры. Как указано в документе, режим самоизоляции будет сохраняться на всех этапах для людей, находящихся в зоне риска: пожилых, старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний. Также до снятия всех ограничений рекомендуется придерживаться удаленного формата работы, если это не мешает функционированию предприятия.

— Уже в конце мая – начале июня Россия может выйти из режима ограничений, введенного на фоне пандемии, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

— Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые ограничительные меры не будут сняты, пока не появится вакцина от COVID-19.

— Минздрав РФ призвал перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с июня на август-сентябрь: в целях обеспечения эпидемиологической безопасности для выпускников школ. Такое заявление сделал глава ведомства Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».

— Административное наказание ждет даже тех москвичей, которые с 12 мая будут носить только одно средство индивидуальной защиты – маски или перчатки, сказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков РИА «Новости».

— Вице-премьер страны Татьяна Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати разработать меры по борьбе с домашним насилием на самоизоляции.

— Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. «Симптомы и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников <...> тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын, которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку», — сообщила общественный деятель на своей странице в Facebook.

Украина возвращается к жизни

— В Китае за сутки был выявлен только один человек с коронавирусом – в провинции Цзилинь. В то же время в Шанхае COVID-19 не подтверждался ни у одного человека уже два месяца.

— Тем временем на Украине 11 мая будет разрешено возобновить работу летним площадкам кафе и ресторанов, парикмахерским и салонам красоты, музеям, сервисам бытовых услуг – кроме того, откроются парки, скверы и прибрежные зоны. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства страны.