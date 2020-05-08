«Эффект адреналина»: как пандемия ударит по здоровью россиян

Почему здоровье каждого может ухудшиться после пандемии

Показатели здоровья всего населения России снизятся после пандемии. Такой прогноз сделала главный гериатор Минздрава РФ Ольга Ткачева в разговоре с «Газетой.Ru».

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Одной из причин возникновения проблем с состоянием россиян станет то, что все усилия системы здравоохранения страны сейчас направлены на борьбу с COVID-19, а лечение и профилактика других заболеваний временно отошли на второй план, считает медик.

«Система здравоохранения сейчас преодолевает проблемы, связанные с COVID-инфекцией. Но в то же время другие заболевания не теряют своей актуальности, а объем помощи пациентам с такими недомоганиями снижается. Поэтому будет два негативных последствия: рост числа проблем со здоровьем у людей всех возрастов и перегруженность системы здравоохранения. Аналогичная ситуация и в других странах», — пояснила врач.

Кроме того, люди сейчас сами не обращаются за помощью к врачам, потому что в больницах и поликлиниках слишком высок риск заразиться коронавирусом, сообщил «Газете.Ru» пульмонолог-фтизиатр Николай Филижанко.

«В итоге обостряются хронические заболевания, и люди после пандемии будут обращаться с более далеко зашедшими, декомпенсированными заболеваниями», — заявил медик.

В то же время аллерголог-иммунолог Олеся Иванова уверена, что многие пациенты игнорируют свои заболевания не по собственному желанию, а потому что не чувствуют боли из-за выделяющегося во время пандемии адреналина.

«Сейчас многие находятся под эффектом адреналина — он выделяется, когда есть страх. Поэтому количество обращений пациентов к докторам снизилось при таких обычных состояниях, как гастрит, бронхит и т.д. Когда россияне отпустят эту ситуацию, расслабятся, все хронические болезни дадут о себе знать», — пояснила «Газете.Ru» врач.

Может поспособствовать ухудшению состояния россиян и неактивный образ жизни, который они ведут на самоизоляции, уверены в Минздраве РФ. «Пациенты, находящиеся в изоляции, меняют свой привычный образ жизни и перестают контролировать заболевания — кроме того, изоляция предполагает и развитие депрессии, и недостаток физической активности, и, возможно, переедание. У государства есть программа выхода из ограничений, но и у каждого человека она должна быть, чтобы вернуться к здоровому образу жизни как можно быстрее», — подчеркнула специалист ведомства Ткачева.

Все — на диспансеризацию!

Минимизировать угрозу падения показателей здоровья возможно, но только если все без исключения россияне пройдут диспансеризацию по окончании пандемии. «Я бы посоветовал после нее даже не на осмотр к терапевту идти, а на диспансеризацию, потому что многие болезни могут проходить как скрыто, так и более выражено.

К врачам будут обращаться те люди, которые явно нуждаются в медицинской помощи, но в группе риска по развитию новых хронических заболеваний находятся именно те, кто к врачам не пойдет, потому что они длительное время не будут обследоваться с профилактической целью»,

— считает пульмонолог-фтизиатр Филижанко.

В Минздраве РФ напомнили, что диспансеризация бесплатна для всех жителей страны. «Диспансеризацию после пандемии пройти стоит – если есть проблемы, то тем более. В России диспансеризацию и профосмотры проходит каждый по определенному графику. Но желательно, чтобы после пандемии никто никого не загонял в поликлинику – человек должен быть сам замотивирован на это», — подчеркнула Ткачева.

Вопрос ухудшения состояния россиян после пандемии еще 29 апреля подняли ученые Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава в аналитическом докладе «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении».

Там в строке «Угрозы для российского здравоохранения» они указали: «временное ухудшение показателей здоровья населения из-за отмены профилактических мероприятий и сокращения объемов оказания плановой медицинской помощи».

За пандемией может последовать и рост смертности

Та же проблема и за рубежом — в США беспокоятся, что пандемия COVID-19 может привести даже к росту смертности среди пациентов с другими тяжелыми заболеваниями. «Если люди откладывают вызов «911» при угрожающих жизни чрезвычайных ситуаций, потому что они боятся подвергнуться воздействию коронавируса в отделениях неотложной помощи или больницах, то наступит рост смертности среди этих пациентов», — сказал телеканалу NBC News кардиолог медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне Дхрува Кази.

Каждый врач боится, что его пациенту станет только хуже из-за того, что все силы системы здравоохранения брошены на борьбу с COVID-19. «Я понимаю, что сейчас ситуация чрезвычайная, но мы не должны забывать, что больные раком нуждаются в специальном и специализированном лечении. <…> Отсутствие постоянного внимания может поставить их на грань между жизнью и смертью», — подчеркнула онколог из больницы Неаполя Паоло Асьерто в разговоре с The Guardian.

Таким образом, коронавирус убивает людей, которые даже не заражены им, заявил доктор нью-йоркской больницы Брюс К. Лоуэлл. «У людей по-прежнему сердечные приступы, у людей по-прежнему инсульт. Но сейчас все думают только о COVID», — пояснил медик The New York Times.