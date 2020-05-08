«Трещины и раны»: врачи предупредили об опасности антисептиков

В период пандемии коронавирусной инфекции в целях предупреждения заражения рекомендуется часто мыть руки и использовать антисептические средства с высоким содержанием спирта. В то же время злоупотребление ими либо неправильное использование может привести к серьезным проблемам с кожей. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, дерматовенеролог Юлия Галлямова.

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«На поверхности кожи ороговевшие клетки склеиваются между собой гидро-липидной мантией, которая состоит из секрета сальных и потовых желез, и представляет собой пленку, состоящую из жирных кислот, аминокислот, холестерина и молочной кислоты. Таким образом, они создают на поверхности кислую гидролипидную мантию, непроницаемую для бактерий, вирусов и аллергенов», — отметила медик.

В ВОЗ заявляют, что антисептики для защиты от коронавируса должны содержать не менее 70% спирта. При этом, подчеркивает Галлямова, он сильно обезжиривает кожу, разрушая защитный водно-липидный слой, и изменяет кислотность на ее поверхности.

Вместе с тем специалисты ВОЗ советуют часто мыть руки — желательно щелочным или антибактериальным мылом. При этом процесс должен занимать не менее 20 секунд под проточной водой.

«Все это усугубляет ситуацию, не дает коже восстановиться. Кожа становится легко проницаемой для различных бактерий, вирусов и аллергенов, при этом изменяется кислотность кожи в сторону щелочной среды, что благоприятно для роста патогенных микроорганизмов.

Все это может привести к гнойничковым заболеваниям кожи, аллергическим реакциям в виде дерматита или экземы. Но это можно избежать, если использовать официнальные (готовые, а не собственного производства — «Газета.Ru») антисептики», — отметила Галлямова.

С ней согласилась дерматовенеролог-косметолог, научный сотрудник ФГБУ «Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии» РАН Дзерасса Мильдзихова.

«Чрезмерное использование антисептиков может оказать негативное воздействие на кожу — раздражать, вызвать покраснение и воспаление. Когда кожа лишается влаги, возникают различные дерматологические проблемы: раны и трещины», — рассказала специалист «Газете.Ru».

Она добавила, что ряд средств агрессивно действуют на кожу — в частности, спирт. Помимо того, мыть руки необходимо в теплой, а не горячей воде — вторая может усугубить состояние кожных покровов. «Иначе через трещины можно занести серьезную инфекцию — например, стрептококк или стафилококк», — отметила Мильдзихова.

В то же время Галлямова отмечает, что сегодня в большинство антисептиков добавляется глицерин — он удерживает влагу, а также частично восстанавливает липидную мантию кожи.

«Однако сегодняшняя ситуация диктует необходимость использования крема для рук чаще, чем раньше. Я бы посоветовала поставить его на раковину, рядом с мылом, чтобы сразу же после мытья рук нанести на кожу.

Практически все кремы для рук направлены на восстановление водно-липидной мантии, но я бы для комфорта предложила использовать в течение дня менее плотные по текстуре кремы, на ночь наносить плотные жирные средства», — заключила дерматовенеролог

Между тем Мильдзихова рассказала о том, что ношение защитных перчаток также травмирует кожу. По ее словам, при их использовании может выделяться пот, который при трении о латекс вызывает раздражение, а в некоторых случаях — аллергию.

«Аллергия может быть непосредственно на латекс либо на пудру, которой изделие обрабатывают — эти факторы вызывают контактный дерматит. В ряде случаев, когда пациенты имеют в анамнезе предрасположенность к аллергии или экзематозным проявлениям на коже рук, им перчатки носить нельзя», — уточнила она.

Под латексные перчатки специалист советуют надевать хлопковые, чтобы не провоцировать проявление болезни и минимизировать контакт с латексом.

Отметим, что ранее Минздрав РФ выпустил рекомендации для россиян в связи с пандемией коронавируса. В качестве важной меры по предотвращению заражения специалисты посоветовали как можно чаще мыть руки с мылом.

При отсутствии доступа к воде и мылу рекомендуется использовать одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки, а также антисептики или санитайзеры.

При этом в сети есть много рецептов самодельных антисептиков, в состав которых входят спирт, перекись водорода, хлордексидин и мирамистин. В большинство домашних антисептиков также входит глицерин. Однако эксперты предупреждают, что при их создании человеку сложно соблюсти нужные пропорции, а ошибка может привести к тяжелым последствиям — раздражению, ожогам и ранам.