Еще 10 тысяч случаев: оперштаб обновил данные по COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом отчитался о 10 699 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Как сообщается в Telegram-канале органа, в Москве выявлено за сутки 5846 больных.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — отметила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Выздоровели за сутки 1032 москвича.

При этом в 48,9% случаев у людей не было клинических проявлений болезни. Отмечается, что за отчетный период новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 83 регионах РФ. После столицы следуют Московская область с 918 новыми пациентами и Санкт-Петербург — с 375 случаями. На четвертом месте в списке — Нижегородская область, там выявили 276 зараженных.

Реклама

Всего в стране зарегистрировано 187 859 случаев COVID-19. Охвачены 85 регионов, с начала эпидемии выздоровели более 26 тыс. человек, а скончались 1723 пациента.

Благодаря ранней диагностике в стране наблюдается низкая смертность от COVID-19, заявил ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. «На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70-80% случаев заболевания», — отметил медик.

Он добавил, что российские тест-системы дают возможность не только выявить заболевших, но и своевременно их изолировать, что предотвращает распространение заболевания среди граждан страны, в том числе снижая циркуляцию вируса среди отдельных групп риска.

По словам Акимкина, Россия находится на втором месте мирового рейтинга по количеству проведенных тестов на коронавирус. Больше всего таких тестов провели в США — более 7,5 млн. Эта страна также является лидером по числу зарегистрированных заболевших — почти 1 млн 216 тыс. американцев заразились вирусом. При этом более 70 тыс. человек умерли.

О том, что причина низкой смертности от коронавируса в России именно в своевременном диагностировании заболевания, ранее сказала и главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что смертность — это показатель, вычисленный из соотношения числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. По ее словам, в настоящее время этот показатель — 5,5 случая на миллион человек. При этом специалист отметила, что в России эта цифра растет медленнее, чем в европейских государствах.

В то же время многое зависит и от россиян, которые в целом вовремя обращаются к медикам.

Напомним, что МЧС в условиях пандемии коронавируса рекомендует здоровый сон и физкультуру, а также правильное питание. «Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — отмечают в ведомстве.

Главный способ профилактики — мытье рук, власти всех стран мира призывают граждан внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от COVID-19.

По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этанола) и не забывать о регулярной уборке.

Социальное дистанцирование сейчас называют главным способом замедлить и остановить пандемию. Чем дальше человек держится от других людей, тем ниже шанс заражения и дальнейшего распространения вируса. Роспотребнадзор, к примеру, выпустил постановление — по нему россияне не должны приближаться друг к другу ближе, чем на один метр, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.