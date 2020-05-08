«Выдумок много»: как не подхватить коронавирус

Заражение через волосы

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что волосы могут быть источником заражения коронавирусом. Чтобы избежать опасности, вирусолог посоветовал в общественных местах надевать головной убор. При этом, по его словам, на волосах вирус может держаться до трех суток.

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«Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <…> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой, — подчеркнул Альтштейн в разговоре с «Пятым каналом».

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев подтвердил «Газете.Ru», что волосы могут быть источником распространения коронавируса.

«Если передача через поверхность или руки возможна, то то же самое касается и волос. Это вполне нормальный способ. Вместо того, чтобы коснуться ручки двери и потом потереть глаз, можно потрогать и коснуться волос, а после уже дотронуться до слизистой. Ничего экстраординарного нет», — отметил эксперт.

Однако вирусолог не согласился с тем, что вирус может держаться на волосах долгое время. По его словам, это сперва нужно экспериментально подтвердить. «Я не видел таких экспериментов. Не нужно искать необычных способов, достаточно того, что рядом с вами кто-то чихнул и вы попали в облако микрокапель, которые проникли в глаза или нос», — уточнил Ларичев

Он напомнил, что россияне должны соблюдать элементарные методы самозащиты: мыть руки, а также надевать маску в общественных местах и транспорте.

При этом директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев не смог подтвердить возможность передачи вируса через волосы. Он пояснил «Газете.Ru», что для таких заявлений нужна доказательная база, которой нет.

«Выдумок много, люди делают предположения, не основываясь на исследованиях. Но абсолютно точно известно, что«входные ворота» этого вируса — дыхательные пути», — сообщил медик.

Вирусолог отметил, что SARS-CoV-2 может передаваться воздушно-пылевым путем — то есть с частичками пыли. При этом он подчеркнул, что до сих пор полностью не доказана передача вируса через конъюнктиву глаза.

Как точно нельзя заразиться

Ранее в СМИ появилась информация, что коронавирусная инфекция может передаваться через еду. Однако сотрудник университета американского штата Огайо Санджа Илич опроверг это заявление.

«Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде», — цитирует слова ученого портал MedicalXpress. Илич отметил, что опасения при заказе готовой еды с доставкой излишни, поскольку пока не было информации о случаях передачи заразы через службы доставки.

Вместе с тем он добавил, что купленные в магазине овощи и фрукты следует тщательно вымыть, а пищу разогревать до температуры не ниже 75 градусов, передавал сайт kp.ru. Илич призвал не бояться заразиться от почтовых посылок.



«Овощи и фрукты и так надо мыть, как минимум, чтобы не заработать кишечную инфекцию. Кошки и собаки не заразные — они могут болеть, но не заражать», — добавил вирусолог Румянцев.

В Роспотребнадзоре в то же время успокоили россиян по поводу передачи вируса от домашних животных. Эксперты подчеркнули, что питомцы болеют коронавирусом, однако заразить хозяина они не могут.

Что еще научно не доказано

Заведующий лабораторией вакционопрофилактики НИИ имени И. И. Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов заявил порталу «Ura.ru», что даже самое строгое соблюдение режима самоизоляции в условиях пандемии не дает гарантий, что человек не заразится коронавирусной инфекцией.

Он уточнил, что некоторые вирусы могут распространяться через вентиляцию в доме. В пример он приводит возбудителя кори, отличающегося высоким уровнем инфицирования. Костинов подчеркивает, что вирус может преодолеть от одного до 14 этажей.

Также он отметил, что вирус содержится во всех жидкостях, которые выделяет организм человека, кроме мочи. Поэтому коронавирус, вероятно, может передаваться даже через сточные воды.

Официальных исследований не проводилось, но в теории такая угроза, по его мнению, возможна. Однако Александр Румянцев опроверг заявление Костинова — он пояснил, что, прежде чем пойти на второй цикл пользования, водопроводная вода обеззараживается.

Ранее голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета заявили о возможности передачи COVID-19 фекально-оральным путем. В исследовании, говорилось, что у некоторых больных COVID-19 проявляются такие симптомы, как тошнота и диарея. Ученые считают, что такие признаки болезни проявляются, так как заражение произошло через желудок.

В то же время ученые из немецкого Института вирусологии Университета Бонна определили наименее вероятный способ передачи COVID-19.

Они взяли образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, однако не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории. Это доказало, что вероятность передачи вируса во время контакта с предметами очень мала, сообщал портал RTL Today.

Заражение таким путем возможно, только если инфицированный кашлянет в руку, а затем сразу же коснется дверной ручки. После этого другой человек должен тут же дотронуться до нее, а после — до лица или слизистых.

Согласно заключениям специалистов, коронавирус в основном передается при длительном и тесном контакте больших групп людей. Это происходит при вдыхании здоровым человеком мелких капель, выделяемых больным во время тесного контакта.