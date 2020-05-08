Стирать и сушить: как защититься с помощью масок и перчаток

С 12 мая в Москве вводится масочный режим – маски и перчатки будет необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, а также на работе. Всего к настоящему моменту о переходе к таким профилактическим мерам объявили более 70 регионов России.

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В то же время врач-терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что данные о необходимости ношения масок до сих пор очень противоречивы.

«Несмотря на это, масочный режим принесет хорошие плоды, если действительно все люди поголовно будут их носить. В таком случае риск заражения может снизиться до 80%»,

— сообщил он, добавив, что немаловажно ответственно подойти к выбору самой маски.

«Хорошая маска должна иметь алюминиевую полоску-перемычку, которую называют зажимом для носа. Он не позволяет маске сползать и хорошо прижимает ее к носу, чтобы сверху не было прохождения воздуха», — рассказывал отоларинголог Владимир Зайцев газете «Аргументы и Факты».

С коллегой согласен вирусолог, профессор РАН Александр Лукашев — по его мнению, главное правило заключается в том, что маска всегда должна плотно прилегать к лицу. «Во-первых, нужно, чтобы проволочка сверху была сформирована по дужке носа. Во-вторых, она должна быть надета почти на все лицо. То есть если это медицинская маска, то ее нужно расправить так, чтобы она закрывала все от переносицы до подбородка», — пояснил медик «Газете.Ru».

По его словам, носить маску только на области рта не имеет смысла. «Ее суть в том, чтобы она фильтровала воздух. Если маска спущена ниже носа, она вас не защитит», — отметил эксперт.

Лукашев уточнил, что маска не работает, когда намокает от дыхания или дождя. «Поэтому ее желательно носить только там, где есть люди, а на улице, если нет большого скопления людей, можно и воздержаться», — сообщил вирусолог «Газете.Ru».

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявлял в эфире радио Sputnik, что в условиях весенней погоды с дождями и грозами за намоканием маски необходимо следить особенно пристально. Медик рекомендовал всегда иметь при себе одну-две маски на замену в случае непогоды.

В целом же маски необходимо менять каждые два-три часа, убежден Александр Лаврищев. «Тем не менее при нынешних ценах на маски и таких немаленьких штрафах, а также учитывая то, что люди сидят дома без зарплаты, нет никакой гарантии, что они не будут носить одну и ту же маску в течение всего режима самоизоляции», — опасается врач.

В таком случае, по мнению терапевта, лучше пользоваться многоразовыми тканевыми масками. «Только их необходимо стирать и хорошо высушивать каждый раз, когда вы, например, приходите на работу и возвращаетесь домой», — подчеркнул Лаврищев.

В свою очередь Александр Лукашев считает, что в крайнем случае и обычные медицинские маски можно использовать несколько раз.

«На маске коронавирус погибает за один день, если она полностью высушивается — для этого достаточно положить ее на сутки на полку. Это, конечно, не по правилам, но в данной ситуации экономического кризиса, я думаю, это приемлемо»,

— сказал профессор «Газете.Ru».

Если маска марлевая или самодельная, самым хорошим способом дезинфекции станет обычное проглаживание ее утюгом с паром. «Но медицинские маски гладить не стоит, это может нарушить все ее защитные свойства», — объяснил Лукашев.

Если же человек хочет усилить обеззараживающий эффект маски, то перед ее надеванием можно заложить в нос противовирусную мазь, рассказал Владимир Зайцев. «Также после возвращения домой можно брызнуть в нос антисептик на водной основе, а также обработать слизистую морской водой», — добавил врач.

Снимать маску тоже необходимо правильно — прежде всего, необходимо вымыть руки и обработать их антисептиком, а снимать само изделие нужно, только держась за резинки.

То же самое касается и защитных перчаток. «Когда их снимаете, руки все равно нужно обязательно помыть — и до, и после этого. Также необходимо снимать перчатки так, чтобы минимально касаться их наружной поверхности», — сообщил Александр Лукашев «Газете.Ru».

Врач подчеркнул, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через загрязненные поверхности, поэтому для полной защиты носить перчатки очень важно.

«При этом они не обязаны быть медицинскими, достаточно хозяйственных или легких обычных перчаток. Специально дезинфицировать их не нужно, можно иметь просто несколько пар, но носить их по очереди. И, естественно, в перчатках не надо трогать лицо, в таком случае никакого смысла в них не будет», — объяснил вирусолог.

В то же время Александр Лаврищев считает, что использовать немедицинские и особенно садовые перчатки не стоит. «В таких перчатках крупные поры, соответственно, вирус все равно может проникнуть внутрь, поэтому лучше использовать специализированные изделия, продающиеся в аптеках», — заключил терапевт в разговоре с «Газетой.Ru».