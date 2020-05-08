Похмелье и отмирание кожи: названы скрытые симптомы COVID-19

Отмирает кожа

Испанские дерматологи сообщили о новом проявлении коронавируса — по результатам проведенного исследования, у 6% пациентов из 375 обследованных было обнаружено отмирание тканей (некроз) на различных участках тела. По словам врачей, из-за недостатка кровоснабжения кожа сначала становится пятнистой, появляются красные и фиолетовые разводы, которые по форме напоминают кружево, а затем теряет способность к регенерации.

Как правило, такой симптом проявляется у пожилых пациентов, которые тяжело переносят заболевание. Однако встречаются и те, у кого некроз является единственным проявлением COVID-19.

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Ранее российские специалисты уже предупреждали, что патоген, вызывающий пневмонию COVID-19, может также вызывать отмирание целых участков головного мозга. Именно это проявление болезни вызывает потерю вкуса и обоняния, а также спутанное сознание у пациентов, которые впоследствии получают положительные тесты на коронавирус. В самых тяжелых случаях проявления инфекции активируется и система гемостаза, поэтому коронавирус может также способствовать развитию инсульта, отмечает Гетц Томалла из университетской клиники Гамбург-Эппендорф.

Ощущение покалывания и жжения

Некоторые пациенты с коронавирусом в США также жаловались врачам на появление странного покалывания и жжения в разных частях тела. Как отмечает директор отдела профилактики и контроля инфекций больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке Уолид Джавейд, такой симптом может быть реакцией иммунной системы людей на вирус.

«Наши иммунные клетки приходят в тонус, вследствие чего по всему организму происходят новые химические реакции. Эти процессы могут проявляться в виде ощущения покалывания и жжения. Такое бывает и в случае с другими вирусными заболеваниями», — уточнил он.

Коронавирус может обездвижить

В некоторых случаях от коронавируса у людей развивается паралич, сообщают специалисты из Италии. Согласно их наблюдениям, иногда он доходит до нижних конечностей, у кого-то парализует лицевые мышцы или дыхательную систему.

По словам врачей, потеря способности к двигательным реакциям наступает из-за того, что у некоторых пациентов антитела к коронавирусу начинают бороться против собственной ткани в оболочках нервов. Чаще всего через несколько недель после острой инфекции это приводит к воспалению периферийных нервов и последующему параличу. Затем у большинства он медленно отступает.

Похмелье без алкоголя

На ранних стадиях коронавирус может проявляться в виде ощущения похмелья, несмотря на то, что накануне вы не употребляли алкоголь.

По словам отоларинголога Владимира Зайцева, в таких случаях пациенты быстро утомляются от любой работы, испытывают боль в глазах и непрекращающееся ощущение слабости.

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений – это может говорить о самом начале развития заболевания», – рассказал он телеканалу «Звезда».

Несмотря на безобидные симптомы, задуматься о вызове врача все же стоит: так, уже через несколько дней вирус достигает трахеи, у зараженного меняется голос и начинается удушье. При запущенном заболевании человек начнет ощущать нехватку воздуха и постепенно начинает задыхаться.

Аппетит приходит во время COVID-19

Студент РУДН Леонид Пастернак, у которого ранее диагностировали бессимптомный COVID-19, также рассказал о необычном проявлении болезни. По словам молодого человека, на первой стадии заболевания он стал есть намного чаще, чем раньше.

«У меня сначала был кашель, но он быстро прошел. А вот с носом очень странно — еду и запахи чувствовал. И еще одна необычная особенность. Несмотря на жар и озноб, у меня резко вырос аппетит. Я стал много есть», — рассказал студент «Вечерней Москве».

Как отмечают эксперты, появление аппетита совсем несвойственно COVID-19, однако такая реакция организма может свидетельствовать о восстановительных процессах уже ближе к концу заболевания.

«Это нетипичный симптом. И более того, при усилении температуры во время заболеваний аппетит обычно падает. У человека появляется слабость, и ему ничего не хочется. Человека кормят и поят через силу. Поэтому я не могу сказать, что это типичный симптом данного заболевания или какой-то другой вирусной инфекции», — считает врач-эксперт Тимур Пестерев.

Обратите внимание на кожу рук и живота

Ранее главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у большинства пациентов с подтвержденным COVID-19 появляются высыпания на руках и животе, что также является симптомом заболевания.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось <...> Высыпания достаточно разнообразны», — пояснил медик в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

По его словам, определить, является ли новый симптом признаком мутации коронавируса, можно будет «только по разнице клинической картины». Эта тема требует обсуждения с иностранными специалистами по результатам клинических исследований, указал Проценко.