Режим меняется: Собянин запустил стройки и продлил карантин

В Москве вносятся изменения в режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов.

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Как пояснил Собянин, на строительных площадках и предприятиях можно соблюсти безопасный эпидемиологический режим, поскольку работники не контактируют с «внешним миром».

«Возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру даст огромный мультипликативный эффект. Мы оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей. На работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч — в других регионах России», — подчеркнул политик.

При этом – поскольку открытие строек и предприятий увеличит количество пассажиров метро и наземного транспорта – с 12 до 31 мая в Москве вводится обязательный масочный и перчаточный режим.

«Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси», — сообщается на сайте мэра Москвы.

В Москве «реальное число» случаев заражения коронавирусом — порядка 300 тысяч, также заявил Собянин. Он отметил, что скрининговые исследования показывают, что COVID-19 может быть зафиксирован у 2,5% жителей города. По его словам, задача столичных властей — «максимально выявить» этих людей и посадить их на карантин.

«Чтобы они не заражали своих соседей и коллег», — пояснил Собянин.

При необходимости может быть выписано амбулаторное лечение — для предотвращения тяжелого состояния.

Кроме того, отметил политик, в Москве количество тестов за неделю выросло на 100%.

«Проводится гигантская работа. <...> Раньше тестировали около 20 тыс., сейчас — около 40 тыс.», — резюмировал мэр.

В целом, Собянин спрогнозировал, что москвичи смогут вернуться к привычной жизни без ограничений весьма нескоро.

«Оптимизм никогда нельзя терять. Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от дисциплины. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение все-таки — нам нескоро еще придется вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений», — подытожил мэр.

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что новый тип коронавируса COVID-19 продолжит активно распространяться.

Соответствующее заявление она сделала в эфире «России 24». По мнению специалиста, такая ситуация продлится до июня. Также эксперт не исключила возможности продолжения распространения и далее.

Инфекционист выразила надежду на то, что принимаемые властями меры в рамках борьбы с распространением заболевания «не дадут более 100 дней вирусу циркулировать». Малинникова также предположила, что вирус станет впоследствии сезонным и «займет свое место среди других».

Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для начала россиянам разрешат заниматься спортом на улице, гулять с детьми и посещать объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью.

На втором этапе откроются образовательные организации и более крупные торговые точки, а на третьем — парки и скверы, а также все предприятия сферы торговли и услуг.

В Европе же пандемия коронавируса идет на спад. О послаблении ограничений 4 мая объявили Италия, Испания и Бельгия. В Чехии снимать меры начали еще раньше, когда 24 апреля был отменен запрет на выезд за границу.

Исландия сообщила о ликвидации вспышки коронавируса — 97% людей с COVID-19 в стране уже выздоровели, сообщает правительство.

Федеральное правительство и власти регионов ФРГ продлят действие мер по ограничению социальных контактов, введенных в связи с пандемией коронавируса, до 5 июня. Правила при этом будут смягчаться, пообещала канцлер ФРГ Ангела Меркель.