Поручение Голиковой: как власти спасут жертв домашнего насилия

Шести российским министерствам поручено изучить данные об увеличении количества случаев домашнего насилия в стране в связи с пандемией коронавируса. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, рассказала депутат Госдумы Оксана Пушкина.

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Соответствующее распоряжение российский вице-премьер направила главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Минздрава Михаилу Мурашко, министру труда Антону Котякову, главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и руководителю Роспечати Михаилу Сеславинскому.

Голикова потребовала проработать обращение депутатов, которое те (в том числе и Пушкина) отправили ей в конце апреля, и внести соответствующие предложения в правительство.

Письмо вице-премьеру направили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова. В частности, они разработали законопроект о борьбе с домашним насилием. Парламентарии обратили внимание, что из-за введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса в стране россиянки все чаще обращаются к властям и правозащитниками с жалобами на домашнее насилие. Депутаты отметили, что еще в марте этого года (до введения запрета на передвижение и режима обязательной самоизоляции) количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24%, по сравнению с февралем.

По их мнению, в стране стоит обеспечить достаточное количество убежищ для жертв домашнего насилия, которые могут принять женщин даже при отсутствии регистрации (в частности, имеются в виду свободные номера в отелях).

Помимо этого, нужно, уверены парламентарии, обязать правоохранителей незамедлительно реагировать на все обращения о домашнем насилии и защищать жертв, а не нападавшего.

Они также предложили разработать план для пострадавших по обращению к различного рода специалистам (медикам, юристам и психологам). Кроме того, депутаты выразили мнение, что следует исключить ответственность за отсутствие пропуска и другие нарушения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, для жертв домашнего насилия.

Отметим, что в конце марта правительственная комиссия по профилактике правонарушений призвала глав регионов продумать способы поддержки некоммерческих организаций (НКО), которые борются с домашним насилием, а также подумать над созданием новых кризисных центров для женщин.

Но, по словам Пушкиной, реальные меры по борьбе с домашним насилием так и не были приняты. «Прошел уже месяц, и ни в одном из регионов не принято соответствующих мер — вместо этого продолжают поступать звонки с криками о помощи, на которые есть обязанность реагировать, а для этого нужно иметь соответствующие инфраструктурные ресурсы», — приводит издание РБК слова депутата.

Двумя днями ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА «Новости» рассказала об увеличении количества обращений жертв домашнего насилия.

«По данным НКО, [в России] в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в два с половиной раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч», — сказала она 5 мая.

По ее словам, женщины, в частности, жалуются на то, что правоохранители не принимают обращения, либо они попросту не могут обратиться в полицию, так как действует режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. «Они также не могут воспользоваться местами-убежищами, и в этой ситуации, мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения», — поддержала Москалькова депутатов.

Омбудсмен также отметила, что ситуация с домашним насилием усугубилась не только в России. «Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична. Служба спасения в Европе и Азии фиксирует [в пандемию] резкий рост числа обращений на горячую линию от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии — во Франции на 30%, в Китае более чем на 25%», — рассказала собеседница агентства.