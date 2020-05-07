«Губительный ультрафиолет»: выживет ли COVID-19 летом

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 замедлится летом, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в эфире «Пятого канала». При этом вирусолог отметил, что положительная тенденция в борьбе с инфекцией не будет связана с якобы негативным воздействием тепла или солнечного света на вирус.

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«Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это бывает зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена», — пояснил медик.

Врач-инфекционист Екатерина Степанова подтвердила в разговоре с «Газетой.Ru», что вероятность повышения иммунитета летом есть. «Если говорить про возбудитель, то традиционно летом снижается циркуляция сезонных вирусов. Есть версия, что это происходит за счет неблагоприятных условий — как минимум, летом больше губительного для вирусов ультрафиолета», — рассказала медик.

«Эпидемиологический» фактор лета также может помочь в борьбе с COVID-19. «Летом люди меньше пребывают в помещениях, меньше скученность, поэтому осложняется передача воздушно-капельных инфекций — это уже эпидемиологический фактор», — подчеркнула Степанова.

Тем не менее она считает, что вышеперечисленные условия несущественно повлияют на пандемию в РФ. «На самом деле, нет каких-либо достоверных данных о том, что органы иммунной системы лучше работают летом.

Действительно, летом обычно увеличивается уровень витамина D, а значит — нормализуется иммунный ответ на инфекцию. Но сейчас все находятся дома — значит витамин D благодаря прогулкам мы получить не сможем»,

— заключила врач.

Из-за режима самоизоляции россияне могут пропустить наиболее комфортные для человека погодные условия, которые, по прогнозам, сформируются в РФ именно этим летом, сообщил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Для человека зона идеального климатического комфорта составляет +22-27°C — в зависимости от особенностей физиологии. В июне температура будет на два градуса выше нормы в +20-25°C, в июле — на один градус, а в августе задержится в пределах нормы. Следственно, в каждый из месяцев будет тот самый «климат-комфорт», — заявил синоптик.

Он добавил, что коронавирусная инфекция испортила лето, которое могло бы быть идеальным с точки зрения проведения отпуска в пределах России. «Если бы не было вируса, это лето было бы идеальным для отдыха на большей части средней полосы России: от Карелии до Южнорусских степей. И заграничные страны нам были бы не нужны, развивали бы свой внутренний туризм, так как условия для отдыха обещают быть великолепными», — пояснил Тишковец.

Тем не менее россиянам не стоит ждать, что они смогут насладиться подобными погодными условиями, так как летние температуры никак не влияют на распространение COVID-19, подчеркнул метеоролог.

«Вот ОРВИ связана с переходным сезоном, когда происходят температурные колебания и наступает влажность. Но коронавирус передается непонятным образом.

Я специально смотрел карту коронавируса, чтобы проверить, существует ли корреляция между вспышками и климатическими зонами, но никакой корреляции нет. Если эта болезнь и зависит как-то от температуры, то никто не знает, каковы эти зависимости»,

— заключил ведущий специалист «Фобоса».

Об отсутствии прямых доказательств влияния температуры воздуха на живучесть коронавируса ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Было исследование, что коронавирус погибает при температуре в 90°C. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии», — сказал он «Российской газете».

Метеоролог напомнил, что SARS-CoV-2 уже заметно отличается от изученных вирусов, активных в межсезонье, то есть осенью и весной. «Взять Сингапур, который находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется», — подчеркнул Вильфанд.