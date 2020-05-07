Вирус не уходит: оперштаб сообщил о приросте случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по мониторингу и борьбе с COVID-19, о новых пациентах отчитались 84 региона.

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Отмечается, что в 48,7% случаев у людей не наблюдалось клинических проявлений заболевания.

За минувшие сутки также зафиксировано 88 смертей, 2476 случаев выздоровления. Общее число умерших от коронавируса достигло 1625 человек, успешно перенесли заболевание 23 803 россиянина.

Львиная доля выявленных случаев приходится на Москву — 6703 новых пациента с COVID-19. Почти 45% из них — люди младше 45 лет, отмечает оперштаб. Всего в столице зафиксировали 92 676 случаев коронавируса с начала эпидемии. При этом мэр Москвы Сергей Собянин 7 мая заявил, что реальных случаев заражения в столице куда больше.

«Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

На втором и третьем местах по приросту — Московская и Нижегородская области, там выявлены 842 и 312 человек с коронавирусом соответственно. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 306 новых случаев. По России общее число выявленных случаев составляет 177 160, охвачены все 85 регионов страны.

1 мая главный санитарный врачи РФ Анна Попова рассказала о первом этапе снятия ограничений режима самоизоляции в связи с пандемией. «Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми», — сообщила она. При этом, добавила Попова, это возможно только при соблюдении социальной дистанции.

Она заявила, что в течении эпидемического процесса есть изменения, вселяющие надежды. Темпы прироста новых случаев коронавируса снижаются, однако говорить о преодолении пика пока что рано. Попова подчеркнула, что сроки окончания эпидемии будут зависеть от четкости выполнения гражданами требований специалистов.

«У нас увеличивается количество случаев. Это неизбежно при таком объеме инфекционных больных в популяции. Но на сегодняшний день очень важно, чтобы это количество не возрастало, темп прироста не увеличивался. Сегодня нам удалось избежать взрывного роста», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что сейчас власти страны принимают все меры для остановки и замедления распространения коронавируса внутри России. Кроме того, отметила Попова, очень хорошо работают отечественные тест-системы на выявление коронавируса, что доказывают результаты исследований в более чем 20 странах, куда их направляли.

Число выявленных случаев коронавируса в России абсолютно реально, добавила Попова. «Мы собираем данные из всех лабораторий, которые тестируют граждан, и от всех организаций здравоохранения, которые их лечат. Здесь ошибки быть не может», — подчеркнула она.

3 мая глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также сообщил, что ограничительные меры в стране будут сниматься постепенно.

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — заявил глава Минздрава. Но в ближайшие месяцы появления вакцины ждать не стоит, отмечали в Роспотребнадзоре.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна выйдет на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, динамика развития пандемии в стране сопоставима с итальянской и испанской. Там острая фаза, как отметил он, продолжалась не более полутора месяцев. Следовательно, в России плато будет достигнуто к середине мая, а в июне распространение инфекции должно пойти, наконец, на спад.

Представитель Кремля подчеркнул, что трудности сегодняшнего дня будут забыты через несколько месяцев. Помнить их будут лишь те, кто потерял близких или сам перенес COVID-19.

После пандемии, как считает Песков, гражданам России и властям придется потрудиться, чтобы сгладить экономические последствия. Работать придется «много-много», добавил он.