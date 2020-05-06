«Коронавирус выдыхается»: когда пандемия отпустит Россию

Ослабление карантина не повод наверстывать упущенное

— По состоянию на 7 мая число людей с диагностированным коронавирусом в мире достигло 3 822 013. Умерли 265 084, выздоровели — 1 303 055 пациентов.

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— Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посоветовали россиянам не забывать, что пандемия COVID-19 еще не закончилась и необходимо внимательно следить за своим здоровьем. «В то же время очень важно при плавном переходе избежать ситуаций, когда любое послабление воспринимается как возможность резко значительно компенсировать все то, чего недоставало в период самоизоляции», — рассказал РИА «Новости» специалист ВОЗ Владимир Позняк.

Как планируют ослаблять меры самоизоляции в России

— В Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия. Однако режим самоизоляции продолжит действовать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для начала россиянам разрешат заниматься спортом на улице, гулять с детьми и посещать объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью. На втором этапе откроются образовательные организации и более крупные торговые точки, а на третьем — парки и скверы, а также все предприятия сферы торговли и услуг.

— Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что мужчины болеют COVID-19 тяжелее женщин. «Тяжелые формы течения (коронавируса), мы сегодня уже видим, встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — заявил он.

— Тем не менее, по словам экс-главного санитарного врача Рф Геннадия Онищенко, коронавирус уже «выдыхается». В связи с этим люди должны вернуться к работе, чтобы экономические процессы не останавливались, отметил депутат Госдумы в эфире НСН.

«ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории»

— Исландия сообщила о ликвидации вспышки коронавируса — 97% людей с COVID-19 в стране уже выздоровели, сообщает правительство.

— Федеральное правительство и власти регионов ФРГ продлят действие мер по ограничению социальных контактов, введенных в связи с пандемией коронавируса, до 5 июня. Правила при этом будут смягчаться, пообещала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

— Евросоюз из-за борьбы с пандемией коронавируса в 2020 году переживет самый серьезный спад экономики в своей истории, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. «Сейчас ясно, что ЕС вошел в самую глубокую экономическую рецессию в своей истории», — сказал Джентилони.