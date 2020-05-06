«Был на взводе»: российский миллиардер найден мертвым

Миллиардер Дмитрий Босов найден мертвым в своем коттедже в Одинцово, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В своем доме в подмосковном поселке Усово 52-летний Дмитрий Босов покончил с собой», — заявил собеседник ТАСС.

Смерть Босова уже подтвердили в компании «Аллтек», где он занимал должность председателя совета директоров. В компании принесли свои соболезнования родным и близким миллиардера.

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«Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком», — указано в сообщении.

Следственный комитет объявил о начале проверки по факту смерти жителя Одинцово тех же лет, однако без указания имени погибшего. «По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4», — сообщается на сайте СК.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников погибшего. Устанавливаются причины произошедшего.

По словам источника, близкого к Босову, в последнее время «он был «на взводе» из-за скандалов в семье и проблем на работе. «С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже», — сообщил он принадлежащему Григорию Березкину РБК. Он уточнил, что денег от продажи все равно бы не хватило на покрытие долгов.

Как сообщает СМИ, в начале апреля Босов уволил своего бизнес-партнера по компании «ВостокУголь» и члена совета директоров группы компаний «Сибантрацит» Александра Исаева. Незадолго до этого в Telegram-каналах активно обсуждалось уголовное дело, возбужденное ФСБ в отношении одной из компаний Босова — Арктической горной компании (АГК), которой они руководили совместно с Исаевым. Тогда ФСБ обвинила АГК в незаконной добыче и продаже угля на Таймыре, вскоре после чего стало известно об отставке партнера Босова. В качестве причины увольнения пресс-службы компаний тогда назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». В ответ Исаев подал иск о защите деловой репутации против компаний Босова.

В мае еще один иск к российскому бизнесмену поступил из Калифорнии – бывший сотрудник американской компании Genius Fund Group, подконтрольной Босову, потребовал с него $1,35 млн.

По словам мужчины, в конце марта его и всех сотрудников компании уволили с нарушением законодательства Калифорнии. Представитель Босова тогда заявил РБК, что информация в иске не соответствует действительности — его появление является частью внутреннего конфликта в компании.

Погибший миллиардер родился в 1968 году в Барнауле. В 1997 году он стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, однако спустя три года продал акции и основал группу «Аллтек». Основным активом Босова являлась группа компаний «Сибантрацит», занимающая первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG и крупнейший в России производитель металлургических углей. Ему также принадлежала компания «Востоуголь», занимающаяся разработкой угольных месторождений в регионах Сибири. Согласно данным Forbes, в 2020 году Босов занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд.