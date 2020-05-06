«Возможность отсеять»: как сложится судьба абитуриентов

Власти обсуждают дистанционный формат проведения ЕГЭ на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил «Газете.Ru» зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. Он подчеркнул, что ЕГЭ невозможно отменить, поскольку он необходим для выдачи аттестата об образовании, требующегося для поступления в университет.

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«Его нужно проводить в обязательном порядке — пока по установленной дате 8 июня. При каких-то особых эпидемиологических запретах его надо проводить в дистанционном режиме. Минобрнауки должно проработать техническое обеспечение этого вопроса, мы и у себя говорили о том, что можно найти ресурс на уровне регионов, который бы позволил провести в такой форме ЕГЭ», — пояснил сенатор.

Он отметил, что при таком формате может измениться уровень проверки знаний.

«Но нужно дать возможность университетам отсеять тех, кто явно не соответствует заявленному уровню ЕГЭ, после первой сессии», — заключил Морозов.

С ним согласилась и глава Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она считает, что отменить ОГЭ будет вполне обоснованным решением, потому что для зачисления в колледжи и перехода в старшую школу результаты итоговой аттестации не требуются. Ключевую роль играет аттестат и его средний балл.

«Если мы говорим о ЕГЭ — это фактически единственное основание для зачисления на равной основе в университет. У вузов сейчас нет возможности самостоятельно организовать вступительные испытания и распределить бюджетные места», — уточнила Абанкина.

По ее информации, университеты готовы подождать и перенести начало учебного года, а также принимать вступительные экзамены в электронном формате.

«Однако альтернативы для результатов ЕГЭ выпускников у них нет. Они не могут принять оценки за неполный учебный год для зачисления на бюджет», — подчеркнула она.

Абанкина убеждена, что онлайн-формат экзамена не может гарантировать, что выпускники будут выполнять задания самостоятельно. По мнению эксперта, ЕГЭ нужно провести в очной форме с учетом соцдистанции. Должны быть соответствующие помещения, чтобы проводить экзамен в несколько очередей. Однако, чтобы в разновременность проведения экзамена сохранялась анонимность заданий, нужна серьезная персонализация.

В Минобрнауки «Газете.Ru» пояснили, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ приемная кампания на 2020/21 учебный год пройдет с рядом особенностей. Речь идет о способах предоставления документов в университеты, сроках приема, проведении вступительных испытаний и зачислении.

Сроки приемной кампании устанавливаются относительно сроков завершения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии должен быть максимально переведен в онлайн. Так, поступающие смогут подавать заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме через ресурсы вуза либо с использованием сервиса «Поступление в вуз онлайн».

На данный момент Минобрнауки придерживается следующих сроков: в этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, вторая — 24 августа, а 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия. При этом формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации.

Между тем ранее об отсутствии равных условий для проведения полноценного ЕГЭ в этом году на фоне коронавируса начал еще в апреле говорить первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Может увеличиться количество детей, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле. Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году», — заявил депутат «Интерфаксу».

По его мнению, из-за перехода на дистанционное обучение у детей будет значительная разница в результатах, поскольку в основном выпускники занимались с репетиторами, а теперь у них есть только компьютер.

При этом Смолин добавил, что компьютеры есть не в каждой семье. Кроме того, на качестве дистанционного образования сильно сказывается наличие широкополосного интернета в региональных школах — некоторые расположены далеко в селах и нет связи.

Более того, если проводить ЕГЭ в конце июля или августе, то у детей не будет времени на отдых, каникулы — то же касается и учителей, которые не смогут уйти в отпуск.

Депутат считает, что набор студентов в университеты в этом году следует провести на основе текущей успеваемости и внеучебных достижений — необходимо выработать шкалу по которой можно будет оценить успеваемость. Дополнительные вступительные испытания можно провести устно в онлайн режиме.