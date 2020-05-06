Галлюцинации и бред: чем коронавирус опасен для психики

Коронавирусная инфекция может вызывать психические расстройства, а также поражать центральную нервную систему, заявил заместитель завлабораторией анализа показателей здоровья населения МФТИ Станислав Отставнов газете «Известия».

«Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия»,

— сообщил он изданию.

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Как правило, такие сбои в работе психики быстро проходят и после выздоровления больных бесследно исчезают, однако, как заявил медик, в некоторых случаях инфекция может нанести органический вред центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего психические и невралгические нарушения могут стать хроническими.

Невролог Патимат Исабекова объяснила «Газете.Ru», что расстройства восприятия при COVID-19 могут происходить потому, что коронавирус взаимодействует с рецепторами АПФ-2 (белок, присутствующий во многих тканях организма, — «Газета.Ru»), которые есть не только в легких, но и в нервной системе.

«Среди наиболее частых поражений ЦНС вирусами, которые описаны в иностранные публикациях, — менингит, энцефалит, острое нарушение мозгового кровобращения. Если говорить о симптомах — это нарушение сознания, эпилептические припадки, головная боль, головокружение и другие нарушения сознания», — рассказала врач.

Тем не менее, она добавила, что галлюцинации и бредовые состояния вряд ли вызваны непосредственно органическим влиянием на нервную систему. «Из описанных в неврологии случаев такого я не встречала», — призналась Исабекова.

Невролог Рамиш Шогенов согласен с коллегой – по его мнению, галлюцинации не вызываются повреждением ЦНС. «Между тем некоторая нейротропность (способность вируса поражать неврные клетки, — «Газета.Ru») у вируса все же есть», — заявил медик.

«Органические изменения, вызванные коронавирусом, в нервной системе обычно приводят только к тому, что у пациентов снижается обоняние и восприятие вкусов. При этом у некоторых больных эти симптомы действительно могут стать перманентными», — заключил Шогенов.

В свою очередь доктор медицинских наук, психотерапевт Михаил Голубев уверен, что причиной психических нарушений при коронавирусе является интоксикация.

«Так бывает не только при COVID-19, но и при любом другом тяжелом инфекционном заболевании. Неслучайно, например, говорят, что «он ходит, как чумной». Сильная интоксикация часто сопровождается угнетением сознания, бредовыми переживания и галлюцинациями»,

— объяснил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, в данном случае действует такой же механизм, как и во время алкогольного отравления, когда у человека развивается белая горячка.

«К тому же у пациентов с коронавирусом часто есть легочная недостаточность, от чего развивается кислородное голодание, и на этом фоне могут возникать совершенно разные невротические и психические расстройства», — сообщил Голубев.

Чаще всего в изменениях сознания из-за вируса виновата психосоматика (влияние психологических факторов на возникновение заболевания, — «Газета.Ru»), а не биологические нарушения, считает врач-психиатр Константин Ковалев.

«Дело в том, что коронавирус действует на психику опосредованно, и в первую очередь страдают люди с тревожно-мнительными расстройствами, потому что у них психика лабильна и им тяжело адаптироваться к новым обстоятельствам болезни», — пояснил медик «Газете.Ru».

Согласно его словам, именно из-за психосоматики у таких людей может повышаться артериальное давления, а также появляться и усугубляться расстройство психики. «При этом страдать могут и кровеносная, и эндокринная, и, конечно, отчасти нервная системы», — заключил Ковалев.

Между тем неврологи в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнули, что период наблюдения за больными COVID-19 пока что еще слишком мал, чтобы делать окончательные выводы о влиянии вируса на ЦНС. «Может, в дальнейшем будут видны улучшения в их психическом и чувственном восприятии», — уточнил Рамиш Шогенов.

Кроме того, хотя описание таких клинических проявлений вирусной пневмонии неоднократно встречается в научной литературе, на практике врачи сталкиваются с психическими расстройствами инфицированных пациентов все же не так часто, указал Станислав Отстанов.