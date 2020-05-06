Когда пандемия затихнет: ЕГЭ могут перенести

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса нового типа. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве РФ, это может быть как начало августа, так и середина июля.

Зависеть это решение будет от развития эпидемиологической ситуации. «Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября», – добавил собеседник агентства.

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня. Однако после майских праздников это решение может быть изменено в зависимости от складывающейся ситуации.

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Он подчеркнул, что здоровье школьников стоит «во главе угла», поэтому проводить экзамены будут только при полной уверенности в безопасности. Кроме того, необходимо соответствовать требованиям Роспотребнадзора, добавил Кравцов.

1 мая Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения текущего учебного года. Для девятых и одиннадцатых классов ведомство считает подходящим днем 5 июня. Для десятиклассников этот учебный год должен кончиться 30 мая. Учащиеся должны получить «полноценные летние каникулы» и время для отдыха, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 4 апреля в Минпросвещения заявили, что учебный год в России могут продлить в некоторых школах до 8 июня — вплоть до запланированного начала ЕГЭ. Однако и дата госэкзамена может быть сдвинута на более поздний срок, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится. Конкретного решения пока что нет, добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что возможности сдавать ЕГЭ удаленно, на дому, нет — это признавали в Рособрнадзоре. «Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», — заявил замглавы ведомства Анзор Музаев.

Спустя пару недель Музаев — уже как исполняющий обязанности главы Рособрнадзора — отметил, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Если ситуация с распространением коронавируса нового типа ухудшится, об этом будет известно в ближайший месяц, сказал он. Чиновник добавил, что после майских праздников, в зависимости от рекомендаций оперативного штаба, будут приниматься соответствующие решения. Сейчас начало сдачи госэкзамена запланировано на 8 июня. Проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.

Вскоре после этого пресс-служба Минпросвещения сообщила, что сдавать ЕГЭ в этом году выпускники будут в своих школах, а не в соседних. «ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях», — говорится в сообщении.

27 марта заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой перенести ЕГЭ на август. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, активными и долгосрочными пандемическими вызовами, в целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников», — объясняются в письме причины такой инициативы.

7 апреля зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин также выступил с инициативой по поводу ЕГЭ. Он предложил вовсе отменить экзамен в 2020 году «по примеру американцев». Комментируя обращение к американскому опыту, депутат от КПРФ отметил, что ЕГЭ вводился когда-то именно по примеру США. «Теперь можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы в этом году по результатам текущей успеваемости и внеучебным достижениям, так называемому портфолио, принимать студентов», – добавил Смолин.

Напомним, что на фоне коронавируса российские школы перешли на дистанционное обучение с середины марта.