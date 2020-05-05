Огонь охватил все здание: в ОАЭ горит небоскреб

В городе Шарджа одноименного эмирата ОАЭ вечером 5 мая загорелся 50-этажный небоскреб Abbco Tower. Судя по кадрам Daily Star, пламя охватило почти все здание. На месте работают все пожарные расчеты, которые есть в распоряжении эмирата.

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Здание высотой 190 метров было построено в 2006 году и является одним из 10 самых высоких строений в городе. Власти пока молчат о причинах пожара и о том, есть ли жертвы. Из башни были эвакуированы все люди сразу после начала возгорания. Все также были выведены и из пяти близлежащих зданий.

«Мы связались с владельцем здания, всем жильцам будет предоставлено альтернативное жилье. До сих пор не ясно, сколько квартир пострадало», — рассказал замначальника городского полицейского управления Али Абу аль-Зоуд.

Ранее сообщалось, что в России приступили к серийному производству парашюта, с помощью которого можно спастись из небоскреба в случае пожара или какого-либо другого ЧП.

Его главная особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, где обычные парашюты не работают. С помощью новой системы даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятиэтажного дома.

Новая парашютная система может значительно упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах.

В июне прошлого года вертолет совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного офисного здания в Нью-Йорке. Инцидент произошел на Седьмой авеню на Манхэттене.

После того, как летательный аппарат врезался в здание, произошел пожар, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

«Произошла жесткая посадка вертолета на крышу здания 787 по Седьмой Авеню в Мидтауне Манхеттена. Огонь был быстро потушен. Пожалуйста, избегайте данной области», — написали американские полицейские.

В ведомстве сообщили об одном погибшем. Речь идет о пилоте вертолета, передавал телеканал CNN, ссылаясь на информацию городской спасательной службы.

За полгода до этого в Дубае произошел пожар в жилом небоскребе The Torch (Факел). Пожар начался в сауне тренажерного зала. Жители здания были эвакуированы. Обошлось без жертв.

В августе 2017 года 79-этажный The Torch тоже горел. Возгорание началось на 9-м этаже здания, после чего огонь начал стремительно распространяться на верхние этажи. В результате пожара в здании началось сильное задымление, а прилегающие к нему улицы оказались засыпаны обломками.

Жильцы были достаточно быстро эвакуированы из горящего небоскреба. На место прибыли бригады спасателей из четырех пожарных частей. Пресс-центр правительства эмирата Дубай в своем твиттере сообщил, что всех эвакуированных жильцов здания временно разместили в соседнем небоскребе Princess Tower.

Вскоре огонь был потушен. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На время тушения пожара прилегающие к небоскребу улицы были перекрыты.

Но это был не первый пожар в The Torch — в феврале 2015 года пламя образовалось на высоте 52-го этажа, затем из-за ветра огонь распространился по стенам здания. С огнем удалось справиться в течение трех часов. Из небоскреба и соседних домов были эвакуированы тысячи жильцов.

Причиной пожара стал оставленный без внимания гриль на одном из балконов 52-го этажа.

Тогда угарным газом отравились семь человек. Кроме того, 101 квартира получила серьезные повреждения. Жителям этих апартаментов на время восстановительных работ власти города предоставили бесплатное жилье в гостиницах. Внешняя облицовка небоскреба была повреждена с 50-го этажа и почти до вершины. В течение недели не работал ни один из восьми лифтов.

11 сентября 2001 года два самолета, захваченные боевиками-смертниками, врезались в символ делового Нью-Йорка – башни-близнецы Всемирного торгового центра. Кроме того, один из самолетов врезался в Пентагон и еще один потерпел крушение в Пенсильвании.

Жертвами террористических актов стали 2977 человек. Среди них были 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.

Впрочем, изрядное число экспертов и техников разместили в YouTube целые фильмы-расследования данных терактов, в которых указывают на странные нестыковки в произошедшем, которые имеют принципиальное значения для дела. Независимые аналитики приходят к выводам, что в Пентагон врезалась ракета, здания были подорваны взрывами зарядов изнутри, а исполнителями теракта были какие-то американские официальные госструктуры.