Здоровье важнее: в России могут отменить ОГЭ

Из-за пандемии коронавируса в России могут отменить проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. Такое предположение высказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам», — отметил министр, напомнив, что ранее была отменена сдача ОГЭ по всем предметам, кроме русского и математики.

По словам Кравцова, экзамены состоятся, когда ситуация с распространением коронавируса наладится, а жизни и здоровью школьников ничего не будет угрожать. Ранее Минпросвещения рекомендовало завершить учебный процесс в девятых и 11-х классах до 5 июня, а в 10-х — до 30 мая.

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Помимо этого, были сдвинуты сроки предполагаемого проведения ОГЭ и ЕГЭ. Так, основной госэкзамен должен пройти с начала июня по 31 июля. При этом регионы сами могут установить основной этап проведения, а также резервные сроки сдачи экзамена по русскому языку и математике в пределах установленных дат. Такая свобода действий дана регионам потому, что эпидемиологическая обстановка в каждой отдельно взятой области отлична от других. ЕГЭ в этом году начнется 8 июня.

При этом у отмены ОГЭ есть как сторонники, так и противники. Например, в Госдуме такое решение Минпросвещения поддержали. В частности, за инициативу ведомства выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. В эфире НСН он отметил, что комитет поддержит и отмену ЕГЭ для выпускников этого года.

«Я думаю, это решение правильное. В конце концов, здоровье детей намного важнее, чем формальная оценка их знаний, тем более, далеко не для всех детей были созданы условия, чтобы они получили дистанционное образование на том же уровне, на каком получают обычно очное. Мы приветствуем это решение», — подчеркнул он.

В то же время он напомнил, что в конце девятого класса всегда проводили экзамен, но он проходил «в классической форме». «Поэтому, может быть, это решение будет прецедентом к тому, чтобы разнообразить формы проведения основного госэкзамена. А в этом году, я надеюсь, Министерство просвещения доведет вопрос до конца. Я напомню, мы предлагали в этом году не проводить не только ОГЭ, но и ЕГЭ. И если нам пошли навстречу в отношении основного госэкзамена, это шаг навстречу даже не нам, а нашим детям, то, возможно, мы скоро заговорим и об отмене единого госэкзамена», — предположил парламентарий.

В середине апреля лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что коронавирус может стать причиной отмены ЕГЭ в этом году.

Он отметил, что чиновники рассматривают как перенос дат на более поздние сроки, так и отмену сдачи экзамена, который является основным критерием при поступлении в вузы и другие учебные заведения страны.

Однако заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург отметил, что отмену ЕГЭ нельзя допустить.

Он отметил, что такая инициатива является «популистской и непрофессиональной». «Вопрос не в том, можно ли отменить ЕГЭ, а в том, чем экзамены в вузах будут отличаться от ЕГЭ в случае, если продлят карантин. ЕГЭ уравнивает в правах детей из отдаленных регионов, они сейчас готовятся именно к этому экзамену», — подчеркнул он в комментарии НСН.

По его словам, «если нужно будет», камеры установят «не в школе, а в квартирах». «ВУЗ этого вам никогда не обеспечит. Поэтому такие предложения — пустопорожняя болтовня», — уверен Ямбург.

Тем временем эпидемия коронавируса в России набирает обороты. Только за последние сутки в стране было выявлено 10 102 человека с подтвержденным коронавирусом в 83 регионах. На сегодняшний день в стране насчитывается 155 370 случаев COVID-19. За все время распространения заболевания в стране умерл 1 451 пациент, выздоровели 19 865 человек.