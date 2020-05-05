Некуда пойти: всплеск домашнего насилия в России

Кризисные центры отмечают рост количества обращений о домашнем насилии в период пандемии — по некоторым данным, оно выросло в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову.

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«В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО (Некоммерческая организация). По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч», — подчеркнула Москалькова.

Она добавила, что подобные жалобы поступают и в аппарат уполномоченного, однако они не носят массовый характер. По словам омбудсмена, возможно, это связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.

«Я думаю, что здесь проблема в коммуникации. Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична», — отметила уполномоченная по правам человека.

Москалькова уточнила, что проблемы с насилием имеются и в других странах. Так, по ее словам, во Франции правозащитники фиксируют в пандемию резкий рост числа обращений на горячую линию от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии на 30%, а в Китае — более чем на 25%.

По ее мнению, жертвы домашнего насилия должны иметь возможность покидать свой дом и обращаться за помощью в кризисные центры и органы внутренних дел без специального пропуска, необходимого в условиях COVID-19.

«Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают. Они также не могут воспользоваться местами-убежищами, и в этой ситуации, мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения», — заявила Москалькова в интервью РИА «Новости».

Ранее о росте насилия в российских семьях в связи с введением режима самоизоляции для борьбы с коронавирусом сообщали депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова — они попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших.

Как рассказала Пушкина принадлежащему Григорию Березкину РБК, если бы до начала пандемии и перехода предприятий на удаленный режим работы был бы принят закон «О домашнем насилии», ухудшения ситуации не произошло бы. «Уже бы выстраивалась система, а сейчас ее нет. В моем избирательном округе Одинцово полицейские молодцы! Выезжают, проводят профилактические беседы, но все снова и снова повторяется. Эту пандемию нам точно придется лечить не один десяток лет, если не примем специальный закон», — отметила она.

По ее данным, в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050 месяцем ранее). На 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае. В три раза больше сообщений о насилии поступило в вологодский кризисный центр, говорилось в обращении.

«Сейчас надо срочно предпринять меры, которые мы указали в обращении. Прятать голову в песок — вредить людям. Кого мы обманываем, не признавая проблему», — заявила Пушкина.

Депутаты также предложили ряд мер, которые помогут жертве домашнего насилия во время самоизоляции: необходимо создать несколько мест для размещения пострадавших, включая номера в отелях, где они могут укрыться.

Более того, инициаторы принятия закона считают, что необходимо обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего, и предотвращать любые виды проявления насилия

Также, по мнению разработчиков инициативы, нужно разработать специальный план для пострадавших по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью, рассказывать о нем, например, через телевидение или на сайте госуслуг и создать координационные центры, которые будут помогать безопасно получить медицинскую, юридическую, психологическую помощь жертвам насилия.