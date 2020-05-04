На плато не вышли: в Минздраве заявили о продолжении пандемии

В России пока не было пика заболеваемости коронавирусом COVID-19, рассказал главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

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Он напомнил о фразе мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице пройдена четверть пути в направлении победы над эпидемией и отмены карантина, передает РИА «Новости».

«Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — указал в этой связи Авдеев.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки – к вечеру 4 мая — в Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом, общее количество погибших в столице от COVID-19 выросло до 816.

По последним данным, в России выявлено 145 452 случаев коронавируса и 1 359 умерших. Всего в мире 3 635 559 выявленных COVID-19 и 251 490 умерших.

По миру ситуация с коронавирусом крайне неоднородная. Так, власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая. При этом выездной туризм за границу пока не рекомендуется.

С 1 июня будет также разрешено проведение спортивных мероприятий, рассказали в кабмине. В это же время начнется постепенное открытие предприятий общественного питания, учреждений культуры и спорта. Кроме того, будут разрешены мероприятия численностью до 50 человек.

С сегодняшнего дня в стране открываются библиотеки для выдачи книг. В то же время, организация крупных публичных мероприятий и собраний более 500 человек запрещена до 31 июля.

В США же 1 207 552 инфицированных и 69 374 смертей. Глава Белого дома Дональд Трамп в этой связи изменил прогноз по количеству летальных исходов от коронавируса в стране, сообщает Fox News.

Так, по словам американского лидера, в США от новой инфекции умрут от 75 до 100 тыс. человек. Он назвал такую ситуацию «ужасной». Ранее Трамп утверждал, что пик пандемии пройден и смертность не превысит 65 тыс.

При этом в Соединенных Штатах процент смертности держится на уровне 5%, в Испании, Великобритании, Италии, Франции и Бельгии - превышает 10%, а в России не достигает и одного процента.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» объяснила, что смертность определяется соотношением количества летальных исходов к средней численности населения. В России показатель составляет 5,5 на 1 млн человек.

По словам Малинниковой, такая статистика объясняется своевременной диагностикой заболевания и оперативным лечением. Отечественная система здравоохранения обеспечивает быструю и качественную медицинскую помощь, отметила инфекционист.

В среду, 6 мая, российский президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсужден вопрос поэтапного снятия ограничительных мер, которые ранее были введены для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — рассказал ТАСС представитель Кремля.

Во время своего предыдущего обращения к россиянам и совещания с высшими должностными лицами 28 апреля Путин поручил начать подготовку к возвращению к нормальной жизни.

В частности, Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета ко вторнику, 5 мая, должны подготовить рекомендации по выходу из режима ограничений. Этот процесс должен начаться 12 мая сразу после того, как закончатся нерабочие дни. При этом чиновникам необходимо учесть эпидемиологическую ситуацию по стране.

К очередному совещанию чиновники должны предоставить доклады о мероприятиях по поддержке населения и экономики страны, а также отчеты по специальному страхованию врачей и медперсонала.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия-24» завила, что «финальной точкой» в снятии ограничений будет разрешение массовых мероприятий.

Она пояснила, что согласно эпидемиологическим правилам, снятие ограничений происходит в обратном порядке их введению. В связи с этим, последним этапом станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.

Говорить о ближайших послаблениях, как отметила Попова, можно будет только после 12 мая, когда будут видны результаты последних недель изоляции.

Глава ведомства также сообщила, что в России снижается темп прироста заболеваемости коронавирусом. Она назвала эту тенденцию стабильной и указывающей на то, что страна идет правильным путем в борьбе с пандемией.