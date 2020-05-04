«Как бы ни закрывались»: почему коронавирус нельзя остановить

Независимо от характера принятых мер, говорить о полном прекращении распространения коронавируса нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ее интервью «России 24», риски возникновения новых очагов заражения будут сохраняться.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — подчеркнула главный санитарный врач РФ.

По ее словам, риски есть, даже если «не осталось вирусов в стране». Попова отметила, что часть ограничительных мер в России будет сохраняться вплоть до создания вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции.

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Сейчас граждане страны учатся жить в новых условиях, добавила глава Роспотребнадзора, в условиях существования коронавируса. «Вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим, что да, мы вот здесь снимаем ограничения, но вместе с тем у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, [как и] люди с хронической патологией», – подчеркнула она.

Попова также добавила, что важны ближайшие две недели и последующий период — когда будут снимать ограничения. При этом отмена мер будет происходить постепенно — режим «будет все мягче и мягче», подытожила она.

1 мая Анна Попова рассказала о первом этапе снятия ограничений режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. «Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми», — сообщила она в интервью агентству. При этом, добавила Попова,

это возможно только при соблюдении социальной дистанции.

Она заявила, что в течение эпидемического процесса есть изменения, вселяющие надежды. Темпы прироста зараженных коронавирусом снижаются, однако говорить о преодолении пика пока что рано. Попова подчеркнула, что сроки окончания эпидемии будут зависеть от четкости выполнения гражданами требований специалистов.

«У нас увеличивается количество случаев. Это неизбежно при таком объеме инфекционных больных в популяции. Но на сегодняшний день очень важно, чтобы это количество не возрастало, темп прироста не увеличивался. Сегодня нам удалось избежать взрывного роста», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что сейчас власти страны принимают все меры для остановки и замедления распространения коронавируса внутри России. Кроме того, отметила Попова, очень хорошо работают отечественные тест-системы на выявление коронавируса, что доказывают результаты исследований в более чем 20 странах, куда их направляли.

Число заболевших COVID-19 и носителей коронавируса в России абсолютно реально, добавила Попова. «Мы собираем данные из всех лабораторий, которые тестируют граждан, и от всех организаций здравоохранения, которые их лечат. Здесь ошибки быть не может», — обратила она внимание.

Понять, когда можно снимать режим ограничений, можно будет по снижающимся темпам прироста новых случаев, отметила чиновница. Два других базовых показателя — наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса. «Когда они [критерии] будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений», — уточнила Попова.

3 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщил, что ограничительные меры в стране будут сниматься постепенно.

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — заявил глава Минздрава России. При этом в ближайшие месяцы появления вакцины ждать не стоит, отмечали в Роспотребнадзоре.