Половина без симптомов: где выявлены новые случаи COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 10 581 новый случай заражения COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 76 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 456 человек», — уточняется в сообщении.

Согласно последним данным, 317 пациентов зафиксировано в Санкт-Петербурге и еще 59 в Ленинградской области. 280 пациентов с коронавирусом выявлено в Мурманской области, 160 — в Республике Дагестан. В Нижегородской области прирост выявленных случаев составил 157 человек, в Кабардино-Балкарской Республике — 105, в Ямало-Ненецком АО — 104, в Брянской области — 102.

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Меньше сотни новых пациентов обнаружили следующие регионы: Краснодарский край — 96, Республика Татарстан — 86, Ростовская область — 85. По 81 заболевшему зафиксировали Калужская и Оренбургская области. В Республике Башкортостан прибавилось 80 новых случаев, в Ярославской области и Республике Северная Осетия — по 79, в Тульской области — 75, в Саратовской — 74. Курская области отчиталась о 69 выявленных пациентах, Владимирская и Тюменская области — по 66, Чувашская Республика — 64, Рязанская и Новосибирская области — 61, Самарская — 60.

Еще 59 человек заразились в Республике Мордовия, 57 — в Ставропольском крае. По 53 пациента получили положительные тесты на коронавирус в Тамбовской и Свердловской областях, Республике Ингушетия и Приморском крае. В Челябинской области коронавирус выявили у 51 жителя, в Республике Марий Эл — 49, в Калининградской области — 45. Липецкая область и Удмуртская Республика диагностировали вирус у 43 пациентов каждая, Волгоградская область и Краснодарский край — у 42, Архангельская область и Хабаровский край — 39. Проявились симптомы также у жителей Республики Калмыкия — там за сутки положительный тест сдали 38 человек; в Алтайском крае — 36, в Пермском крае — 35. Еще по 34 инфицированных нашли в Воронежской и Омской областях, 33 — в Кировской области, по 31 — в Белгородской области и Забайкальском крае, по 30 — в Республиках Чечня и Хакасия.

Сводка оперштаба также сообщает о 29 выявленных случаях в Ивановской и Ульяновской областях, а также в Республике Саха. Камчатский край сообщил о 28 новых пациентах, Пензенская и Иркутская области — 27, Новгородская область — 24. В Орловской и Тверской областях заболели по 19 человек, в Ханты-Мансийском АО и Республике Бурятия — по 18, в Астраханской области — 17. По 13 человек с COVID-19 начали лечение в Костромской и Кемеровской областях, 12 — в Смоленской области, 11 — в Карачаево-Черкесской Республике.

Девять заболевших также зарегистрированы в Томской области, семь — в Республике Адыгея, шесть — в Республике Коми, пять — в Амурской области, по четыре — в Республиках Карелия и Тыва, а также в Вологодской области, по двое — в Ненецком АО и Еврейской АО, в Сахалинской области и Севастополе. Об одном новом случае COVID-19 отчитались Псковская и Курганская области, а также Республика Крым.

Наибольшее число подтвержденных диагнозов приходится на Москву — 5 795 случаев коронавируса за сутки, плюс еще 803 человека заразились в Подмосковье.

Среди новых заболевших в столице 43% составляют люди от 18 до 45 лет, 4,3% — дети. Инфицированных в возрасте 46-65 лет — 35%, от 66 до 79 — 11%. Еще 6,7% приходится на тех, кто старше 80 лет. Общее количество граждан, которые не смогли уберечься от вируса, в столице составляет 74 401 за все время пандемии.

Число инфицированных COVID-19 в стране достигло 145 268, заразившиеся люди есть в 85 регионах РФ. При этом 18 095 заболевших россиян смогли справиться с инфекцией, 1356 пациентов скончались.

По данным Роспотребнадзора, за весь период распространения коронавируса ведомство уже успело проверить 5 254 924 граждан с подозрением на инфекцию. За весь период проведено более 4,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 183,7 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217 тыс. 607 человек.