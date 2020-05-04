Лежат и пьют: какие вредные привычки приобрели россияне

Недостаток витамина D

— По состоянию на 4 мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 566 487. Умерли 248 302 человека, выздоровели — 1 154 550 пациентов.

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— Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square.

Ситуация в России

— Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 134 тыс., за сутки оно выросло на 10 663. Всего в стране от COVID-19 умерли 1280 человек.

— Правительство отменило введенный 4 марта мораторий на вывоз медицинских масок, респираторов и других медизделий. Тогда ряд регионов пожаловался на нехватку средств индивидуальной защиты. По данным Минпромторга, сейчас производство масок достигло 8 млн штук в сутки.

— Гендиректор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава Сергей Бойцов не исключил, что на рост числа выявленных случаев COVID-19 могло повлиять несоблюдение режима самоизоляции. В связи с этим Бойцов предложил ужесточить карантинные меры и ответственность за их нарушение.

— РПЦ выступила за введение моратория на аборты на время пандемии. Ответственный секретарь патриаршей комиссии по делам семьи священник Федор Лукьянов считает, что эта операция может способствовать распространению инфекции как среди женщин, которые делают аборты, так и среди членов их семей и медицинского персонала.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.

— Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии COVID-19 являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Об этом «Вечерней Москве» рассказали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев.

— При заражении ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Несмотря на то, что за несколько месяцев уже выработана тактика работы медиков, ухудшение состояния пациента иногда становится неожиданно резким.

Китай скрывает правду о коронавирусе

— Разведывательный альянс «Пяти глаз», объединяющий спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил, что Китай уничтожил доказательства об экспериментах с COVID-19 в лабораториях и отказывался предоставить биоматериалы ученым для создания вакцины.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — заявил он.